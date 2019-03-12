「媽，我要喝...」小孩超商撒嬌　她拒絕後牽手到櫃台...結局令人噴飯

▲一名女網友面對小孩奶音撒嬌買東西，下意識牽起對方手後驚覺「你是誰啊」。示意圖與本案無關。（圖／達志示意圖）

突發中心／台北報導

女生在當了媽媽後除了記性會變差，還會常常做出讓人傻眼的事。一名女網友就在臉書《爆怨公社》發文表示，自己外出買東西時，遇到一名小孩撒嬌討東西喝，她下意識的拒絕後，便牽起對方手準備結帳。這時她突然想到自己的小孩都大了，且正在上學，她看了身旁的小孩嚇得驚呼「你是誰啊？」網友則是笑翻留言，「媽媽你累了嗎？」

該網友12日上午PO文寫道，自己當時在便利商店買東西時，突然褲管被拉了一下，一旁的小孩用著奶音撒嬌「媽媽，我要喝木瓜牛奶」，她下意識回應「不行，家裡還有牛奶，喝完再說」，接著就順勢牽起對方的手準備到櫃檯結帳。

然而，在排隊的同時該網友突然想到，「我的孩子都大了，而且上學了，我現在牽的...是誰啊？」她隨後看著身旁大約3歲大的小孩驚恐大叫「你是誰啊」，爆笑舉動讓一旁孩子的媽笑到抱肚子，而店員也憋笑到狂抖，讓她羞愧的表示，自己大概1個月內不敢踏進那家商店了。

文章一出，短短不到1小時的時間就吸引了近6000名網友按讚，並笑翻紛紛留言「一孕傻三年，妳比較特殊 "傻終身"」、「這篇上班不能看啊，會在電腦前狂抖」、「有畫面。。。抱歉我真的笑噴了」。

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