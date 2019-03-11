「小聘是賣女兒的錢」　摳男離婚追討24萬禮金及3萬1婚戒錢

▲男離婚竟要求女方歸還聘金及購買婚戒的一半金額。示意圖與本案無關。（圖／資料照）

地方中心／高雄報導

高雄市一名黃姓男子與妻子婚後一年多離異，不料他卻主張婚前給女方的小聘禮金是「賣女兒」，違背公序良俗因此要求歸還24萬元，此外，黃男還要求女方歸還購買婚戒的一半金額，令前妻相當傻眼，但法院審理後認為，黃男無法舉證聘金與賣女兒有關，因此判他敗訴。

據了解，黃姓夫妻2017年2月12日結婚，但隔年3月5日卻因個性不合分手。事後黃男主張結婚時所支付的24萬元小聘在早期台灣社會風俗民情是「賣女兒」的錢，後來雖然有報答養育父母之恩的說法，但仍與賣女兒觀念無異，因此違背公共秩序或善良風俗，要求女方歸還。

另外，黃男還主張，結婚時雙方約定互相購買戒指贈與對方，他也花了10萬4000元購買，還幫女方代墊了5萬2000元，但女方事後卻只還了2萬1000元，最後還欠他3萬1000元，再加上24萬的小聘，他要求女方應該歸還他27萬1000元。

對此，黃男前妻反駁，婚戒依常理是男方於求婚時贈與女方的定情之物，且當初並無約定好要共同支付戒指的金額，但黃男卻在事後不斷向她追討，她出於無奈才答應分攤一半；至於小聘的部分，黃男前妻則表示，小聘是以結婚為條件的給付，雙方也未約定若離婚要歸還，且2人既然結婚，贈與的條件就已經成立，並無違反公序良俗。

法官審理時表示，按習慣為法院所不知者，當事人有舉證之責任，民事訴訟法第283條前段定有明文，但黃男提出的證據是由網路上所查到的資料，且有部分是對於事件的評論，另外還有人表示質疑，也有些是引述單方面的說詞，並不具有形式證據力，因此不採信他的主張，判他敗訴。全案可上訴。

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