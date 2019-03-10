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姊弟戀生變離家失聯　新手爸竟把2歲兒丟鄰居家

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▲新生嬰兒示意圖。（圖／達志／示意圖）

▲新生嬰兒示意圖。（圖／達志／示意圖）

地方中心／台中報導

一名沈姓女子與小6歲的宋姓男子生下男嬰後辦理結婚，但她在2017年突然離家失聯，宋男獨自負責照護兒子一個月，卻突然把兒子交給鄰居代為照顧，即不知去向。台中地院依遺棄罪，將宋男判刑8月確定，沈女則判7月，緩刑3年，提供100小時義務勞務。

依判決書提到，台中市家庭暴力及性侵害防治中心獲報後，將男童安置並報警處理，台中地方檢察署偵辦沈女、宋男涉嫌遺棄案件期間，因她未到案，經該署通緝後，才被警緝獲。沈女接受檢察官訊問時，知悉兒子遭宋男遺棄，但後來被諭知限制住居而釋放後，仍對孩子置之不理，未加聞問，而不為孩子生存所必要之扶助、養育及保護。

台中地院法官考量沈女因一時失慮，對遭生父遺棄的男童置之不理，不履行其扶養義務，導致孩子遭政府機關介入安置，雖未盡為人母之責，但並非惡性重大之人，且目前有正當工作，犯後已坦承犯行，經家防中心評估建議，考量對孩子最佳利益，配合辦理出養事宜，可見她尚有悔意，因此判處7月，緩刑3年，提供100小時義務勞務。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：姊弟戀,失聯,離家出走,遺棄罪,小孩

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