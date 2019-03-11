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家長日＝驚魂日！母PO兒聯絡本心聲　網見「X拖」笑翻：不要兇他啦

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▲網友兒臉書寫下家長會心聲，讓她拳頭硬了。（圖／翻攝臉書爆料公社）

▲網友兒臉書寫下家長會心聲，讓她拳頭硬了。（圖／翻攝臉書爆料公社）

突發中心／綜合報導

學校的家長會往往是小朋友的驚魂日，深怕自己在學校的總總會被老師告訴父母，回到家的日子就會不好過。一名網友就在臉書《爆廢公社》分享自己小孩在學校聯絡簿上寫下的心聲，文末還寫上「八拖（拜託）」，並附上跪著求神的插圖，讓她看完直呼「拳頭都硬了」，許多網友見狀笑翻紛紛留言「都拜神了，八拖你不要兇他啦」、「自首無罪的概念」。

該名女網友在臉書上分享小朋友在聯絡簿寫下的心情小語，並寫道「睡前的聯絡本，讓我拳頭都硬了」，更無奈表示，「有老師說鵝子這輩子事來報恩的，真心覺得他根本是來報仇的」。

圖片中可以看到，小朋在擔心的在聯絡本上寫下「明天是家長日，我有點緊張，怕老師會跟我媽說我不乖（雖然我真的很不乖XD），希望一切平安」，文末用了火星文寫下「八拖（拜託）」，甚至還在空白處畫下自己跪著求神的插圖。

該文章一出，許多網友紛紛大讚小朋友可愛，也有網友笑翻表示「厲害啦！先打預防針的概念」、「看到八拖就不爭氣的笑了」、「這孩子有前途啊！」甚至還意外釣出許多有共鳴的網友「我以前也超怕我家人去家長日欸」、「家長日是噩夢啊」。

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關鍵字：家長日,聯絡簿,八拖

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