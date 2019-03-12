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「解放時間」沒帶手機！她狂盯「水漾柔嫩」殺時間　網笑炸：原來我不孤單

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲上廁所忘記帶手機，原PO只好拿旁邊的東西來看。（圖／（左）記者黃克翔攝、（右）翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

許多人坐馬桶時，習慣帶手機到廁所裡打發時間。一名女網友日前要「嗯嗯」的時候，卻忘記把手機帶在廁所，只好在馬桶上做「一件事」，讓其他人紛紛笑呼「我懂」、「原來我不孤單」、「耶……好多同好，這樓好溫暖」、「看完留言我就放心了，原來不是只有我會這樣」、「原來大家都這樣，哈哈」。

「方才嗯嗯忘記帶手機」，這名女網友在臉書《爆怨公社》表示，她只好坐在馬桶上「空虛地一直反覆看著『水漾柔嫩』、『檸檬清爽』」。不過「水漾柔嫩」跟「檸檬清爽」是什麼呢？原PO貼出照片，原來是放在浴缸旁的洗面乳和洗髮乳。

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲「解放時間」整個變成「研究成分時間」了啦 XD（圖／翻攝自爆怨公社）

看到照片後，許多人還留言建議，「拿起來看成分呀，可以撐比較久」、「我小時候還沒智慧型手機時，我都會看著我家地板玩一筆連，因為是『田』字的格子」，原PO則回「其實我也看過了……」、「我阿嬤家磁磚也能不同方向看成不同圖案，我懂！」

貼文引起許多網友共鳴，大家紛紛笑回「以前我都看衛生紙的成份，還看它能不能丟馬桶」、「我也是這樣耶！拿起來整瓶成分內容一直看」、「幾乎放在架子上面的清潔用品，只要有字……就可以渡時間」、「所以以前都會在廁所放1-2本漫畫」、「我看過芳香劑、通水管的、清地板的」、「大便才會懂的成分表」。

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關鍵字：上廁所,馬桶,手機,洗髮乳,洗面乳,爆怨公社

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