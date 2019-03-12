金牛男真的好色？她駁：叭噗咧！交往3個月還沒接吻　過來人傳授秘訣

▲原PO說，和男友目前僅止於「抱抱」。（圖／示意照／翻攝免費圖庫Unsplash）

網搜小組／綜合報導

「當時超想偷親他臉頰，但我忍住了…」一名女網友說，「金牛男真的好色嗎？叭噗咧…跟男友交往到現在僅牽手抱抱還沒有接吻，更別說他碰我。你知道我憋得有多辛苦嗎？我也是有需求的啊。」對此，許多金牛男現身說法，「金牛是很悶騷的星座，要主動打開開關」、「身為金牛男，我只能說色的境界是妳沒辦法想像的」。還有過來人說，「金牛很色，但是不敢主動！」

原PO今天（12日）在「爆怨公社」臉書社團貼出一張12星座男生好色程度，結果金牛男獲得5顆星，和天蠍男、射手男並列第一。她回應網友問題說，和男友認識近一年，交往3個多月。有網友問，「會不會他不行？有沒有考慮換一個」；原PO回「我沒他不行」。

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有人表示，「我老公金牛真的很好色，三句不離戲弄老婆，我都說他是變態的痴漢，他說他是愛老婆的痴漢」；原PO回「跪求如何讓他撲倒我」。還有人說，「本身金牛，金牛是很悶騷的星座，要主動打開開關」；原PO回「怎麼打開」；該男說「對象是對的話，主動撲上去有何不可」；原PO回「我會緊張、會害羞」。

▼原PO直呼「跪求如何讓他撲倒我」。（圖／示意照／翻攝免費圖庫pakutaso）

有人認為，「那是尊重妳！等妳去開啟他的開關」；原PO回「我都跟他說我們去泡澡、我們去泡澡，然後他說『妳泡澡那我要幹嘛』，我說『一起啊』，但是還是沒去過半次。」她也說，某次他坐在駕駛座轉身拿後座的東西，「我坐在副駕上，當時超想偷親他臉頰，但我忍住了。」

也有過來人說，「金牛很色，但是不敢主動！我老公當初也不敢動，後來我直接反撲，哈哈哈哈，金牛本來就是被動的」；原PO回「其實他也等這刻等很久了」？一名網友則表示，「自己撲上去啊，話說我和男友都水瓶，那個不準，明明都很色」；原PO回「水瓶男是我心中永遠的痛」。