　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

機車發不動崩潰！隔壁男「吐7字真相」…人妻糗爆：差點進警局　4千人笑噴

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼騎車看手機,交通違規,交通安全,低頭族,機車騎士低頭看手機。（圖／記者季相儒攝）

▲天兵到連機車都認錯。示意圖，與本文無關。（圖／記者季相儒攝）

網搜小組／綜合報導

「我每天都擔心媽媽回不了家......。」一名女網友日前才出賣自家傻母「上錯車」的故事，這次再加碼爆料說，有次媽媽準備騎上機車回家，但鑰匙插進後怎麼都發不動，還傻問剛好經過的男子說「你可以幫我看看嗎？」擔憂機車要壞掉了，但那名先生默默吐出一句話，空氣瞬間寂靜，因為她差點進了警局了。

該名女兒再度在「爆怨公社」出賣媽媽說，那天她請媽媽從家裡送東西給她，機車就隨意停在門口，頭也不回就來找她，交辦完一切事情後，開心地踏出門，把鑰匙插進機車裡瀟灑走人。

但鑰匙都插進去了，機車卻怎麼都發不動，她急得下車用腳踩，可是不論怎麼用力，但機車依舊靜悄悄，讓她開始懷疑車子壞掉了；正不知道該怎辦的她，餘光瞄見有名男子走了過來，她開心急問「先生，你可以幫我一下嗎，為什麼我的機車發不動？」

►【相關新聞】一上車「空氣突然安靜」！人妻轉頭糗爆…夫傻眼拍窗：快下來　網：幹過＋1

▲▼機車、停車格。（圖／記者陳俊宏攝）

▲有些人的機車鑰匙孔還真的相同。示意圖，與本文無關。（圖／記者陳俊宏攝）

男子則是反問「你鑰匙確定對嗎？」媽媽一聽直覺秒回「對啊，不然怎麼放的進去？」此時，男子再詢問「那就奇怪了，你鑰匙放進去也不能發動，腳踩也不能發動對不對？」天真老媽也順著男子的話接著講，「對啊，好奇怪哦！為什麼發不動？」默默與對方搭上同一苦惱陣線，想說可以解決。

此時，男子直接拋出答案「因為這是我的車.......」，這答案瞬間讓氣氛瞬間凝結，老媽才發現原來自己騎錯車，眼前這輛車只是顏色跟她的車一樣而已，急得跟對方道歉，不解釋清楚會因為自己的天兵個性上警局。

女兒知道老媽糗事後傻眼說，她真的是被媽媽打敗，怎麼可以這麼天兵，能把她們3個孩子養大真的不簡單，她們3姐妹已不知道被媽媽弄丟多少次了，「她不僅活寶，還國寶級的，我也不知道我的天兵老媽怎麼做到把鑰匙插進別人機車，我真的每天都捏冷汗，每天都要擔心我媽會不會回不了家。」

▲▼車,副駕駛,開車載妹。（圖／pakutaso.com）

▲天兵老媽完全沒發現老公被掉包了。示意圖，與本文無關。（圖／pakutaso）

其實這老媽真的超天兵，日前才被女兒出賣說，有次買完東西後直接上車，完全沒發現駕駛並不是多年熟識的丈夫，還開心說「走啊，我好了。」結果車窗出現「叩叩叩」的聲音，一轉頭就看見老公嚇壞敲門說「欸，你上錯車了」，空氣再度凝結，趕緊尷尬轉頭和駕駛道歉。

萌翻的老媽，讓4000多名網友留言笑說，「妳媽自創的撩男技術，果然薑還是老的辣！」、「不怕，你媽還堅強的活著」、「媽媽太奇葩了啊！好想看看媽媽能達成多少成就喔」、「我也插過別人的車，但那是車款車色都一樣的情況」、「我一個學弟早上跟我借車，結果回來時候跟我說『你不是信教嗎？車上怎麼有掛平安符』，哈哈騎錯車了」。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！

ET快訊
快訊／南韓歌手鄭俊英非法偷拍女子：被害人多達10名
影／ATM存錢後方男持刀搶走1萬　瞄「戶頭餘額」冷笑還她
快訊／衣航空難黑盒子已尋獲！失事前「機尾起火」
快訊／蔡英文國安會議提：反制大陸「一國兩制台灣方案」指導綱領
獨／行政院防虐童「兒少法」修正版本沒進立院

關鍵字：機車,爆怨公社

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

機車發不動崩潰！隔壁男「吐7字真相」…人妻糗爆：差點進警局　4千人笑噴

單戀比戀愛更吸引人？調查分析：交往前「自帶濾鏡」　交往後惡習全露

唐老鴨當了85年明星！　迪士尼公布「職業鴨飯」飛越千里只為見牠

女孩全是愛情動物　《滾滾紅塵》撕開閨蜜間躲不過的時代心傷

卡通人物「同色系」去站一塊！　老皮x海綿寶寶x小小兵破天荒同框

「銀座最年輕媽媽桑」年收破億！苦讀12國語變紅牌，不喝酒就念書

影／一上車「空氣突然安靜」！人妻轉頭糗爆…夫傻眼拍窗：快下來　網：幹過＋1

老媽取名「王子殿下」害他被笑18年　高三生改名爽喊：新生活！

不滿被叭！機車騎士拿磚塊砸車　泰版蹦蹦哥囂張1分鐘反被打趴

大鬍子變性爸竟意外懷孕生子！　不畏別人眼光親子互動超有愛

網紅打造巨大「斷軌」迴轉壽司 繞一圈等超久他崩潰：快上菜啦

和臨終老貓用印記約定：當我小孩 師傅幫剛出生兒子剃頭...她秒落淚

鄧紫棋《安靜》唱到一半　王嘉爾現身「摟肩、牽手」暖炸！

《原創》女選手被淘汰淚崩發怒　蕭敬騰「聽過我的歌嗎」她答不出

街頭暴力！高雄警凌晨獲緊急報案 快打部隊3分鐘抵達愣原地...是局長

嫌開贓車拒捕！美警狂開15槍　近距離擊斃網怒：根本謀殺

潘瑋柏「找謝金燕」全場笑翻　一秒回神怒喊：我要提告！

火車上吃肉包！遭隔壁柴柴逼視 見最後一口下肚「笑容逐漸母湯」

機車發不動崩潰！隔壁男「吐7字真相」…人妻糗爆：差點進警局　4千人笑噴

單戀比戀愛更吸引人？調查分析：交往前「自帶濾鏡」　交往後惡習全露

唐老鴨當了85年明星！　迪士尼公布「職業鴨飯」飛越千里只為見牠

女孩全是愛情動物　《滾滾紅塵》撕開閨蜜間躲不過的時代心傷

卡通人物「同色系」去站一塊！　老皮x海綿寶寶x小小兵破天荒同框

「銀座最年輕媽媽桑」年收破億！苦讀12國語變紅牌，不喝酒就念書

影／一上車「空氣突然安靜」！人妻轉頭糗爆…夫傻眼拍窗：快下來　網：幹過＋1

老媽取名「王子殿下」害他被笑18年　高三生改名爽喊：新生活！

安心亞合約到放生《念大學》？　後5集腰斬全卡這關

S2O泰國潑水節電音趴來台！大佳河濱公園「360度噴水系統」HIGH爆

瑞莎塞不進童裝泳衣　改用小孩罩衫防曬又時髦

快訊／南韓歌手鄭俊英非法偷拍女子：被害人多達10名

鄧紫棋遭控「貪財」　簡莉穎痛批潘恆旭：荒謬、嘴炮、很會演！

天冷賴床！　乾草堆上長出「2團毛球」：今日不見客～

投入桃園2020立委選舉　黃世杰：正視高齡少子化衝擊

王世堅：別「罷黜百獸，獨尊貓熊」　石虎、台灣黑熊更值得被重視

北捷驚見方塊頭！90°直角「12級風吹不動」：弄2Hrs　背後心酸原因曝光

「記者看到社會底層」台東記協勸募建材　助火災祖孫重建家園

新奇熱門新聞

妻上車糗爆！夫傻眼拍窗…網超有..

母取名王子殿下　兒被笑18年反..

面試「能幹」女房客！房東：可免..

縱慾無法出賽　LOL主將再發文

巴黎男女路邊嘿咻　被拍繼續動作

女孩被破處上癮　發現自己是公車

戰麋鹿女　男脫褲子又嚇到穿起來

男女當街演活春宮　垃圾箱當砲房

揭密！為何「約到爛砲」都是女生

台中夜店廁所白人戰台女影片瘋傳

她機車發不動崩潰！隔壁男7字真..

女高中生舉免費胸部　60人興奮..

恥度無下限！日女讓男摸胸拍私處

G奶牙醫超會吹簫　騎乘位猛到不..

更多熱門

相關新聞

芒果入冷宮1年！網哀號：媽～拜託清一下

冷凍可以延長食物的保鮮期，但有些長輩卻誤以為食物放進冷凍庫後就永遠不會壞！一名女網友在臉書上曬出媽媽的冷凍庫，裡面的東西都放了將近一年了，明知道已經不能吃了，媽媽卻從來不丟掉裡面的東西，家裡其他人也不敢動，她只好每年都偷偷清理一次，讓不少網友看了直呼完全能感同身受！

泰國蝦留兒女！癌父只撿殼吸汁

紅燈1分鐘！騎士下車「健身壓馬路」網笑瘋

男友當兵賺很少！OL約會AA制　爸媽斥很笨

SYM活力125平價機車最低45200元

讀者迴響

發燒話題

王金平 勝利退演藝圈 311地震 衣索比亞空難 鄧紫棋 王令麟 錦戶亮 大S汪小菲 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 綾瀨遙 高橋聖子 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 滾滾紅塵 王令麟 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 高嘉瑜 王令麟 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 動物王國 王令麟 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 王令麟 邵庭 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 王令麟

熱門新聞

29歲醫商場跳樓亡　警找到原因了

撿到手榴彈炫耀　下秒直播慘死畫面

叮嚀臨終喵「當小孩」　二寶剃頭藏洋蔥

高雄飯店玻璃超乾！遠視妹拍9秒影片笑壞網

吃不胖神話GG！45kg大胃王正妹「臉腫成肉餅」

快訊／勝利IG親自發表聲明：現在退出演藝圈

買過4台TOYOTA的鐵粉試駕新RAV4

飯裡常有蟑螂…夫崩潰求離噁妻！

女店員問一句　他小鹿亂撞下秒超糗衝出門外

麻醉醫甩妻女衝醫院救人！車竟被拍：PO網公審

陳珮騏消失八點檔　認了劃休止符

元元撞臉《玩很大》女神！相似度99%

4歲兒上學遭罰天天哭　父看影帶：心都碎了

甘蔗吸管可分解？他實驗半年揭曉答案

法航客機引擎熄火　500乘客狂祈禱

更多

最夯影音

更多

不滿被叭！機車騎士拿磚塊砸車　泰版蹦蹦哥囂張1分鐘反被打趴

大鬍子變性爸竟意外懷孕生子！　不畏別人眼光親子互動超有愛

網紅打造巨大「斷軌」迴轉壽司 繞一圈等超久他崩潰：快上菜啦

和臨終老貓用印記約定：當我小孩 師傅幫剛出生兒子剃頭...她秒落淚

鄧紫棋《安靜》唱到一半　王嘉爾現身「摟肩、牽手」暖炸！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面