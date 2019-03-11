機車發不動崩潰！隔壁男「吐7字真相」…人妻糗爆：差點進警局　4千人笑噴

▲天兵到連機車都認錯。示意圖，與本文無關。（圖／記者季相儒攝）

網搜小組／綜合報導

「我每天都擔心媽媽回不了家......。」一名女網友日前才出賣自家傻母「上錯車」的故事，這次再加碼爆料說，有次媽媽準備騎上機車回家，但鑰匙插進後怎麼都發不動，還傻問剛好經過的男子說「你可以幫我看看嗎？」擔憂機車要壞掉了，但那名先生默默吐出一句話，空氣瞬間寂靜，因為她差點進了警局了。

該名女兒再度在「爆怨公社」出賣媽媽說，那天她請媽媽從家裡送東西給她，機車就隨意停在門口，頭也不回就來找她，交辦完一切事情後，開心地踏出門，把鑰匙插進機車裡瀟灑走人。

但鑰匙都插進去了，機車卻怎麼都發不動，她急得下車用腳踩，可是不論怎麼用力，但機車依舊靜悄悄，讓她開始懷疑車子壞掉了；正不知道該怎辦的她，餘光瞄見有名男子走了過來，她開心急問「先生，你可以幫我一下嗎，為什麼我的機車發不動？」

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▲有些人的機車鑰匙孔還真的相同。示意圖，與本文無關。（圖／記者陳俊宏攝）

男子則是反問「你鑰匙確定對嗎？」媽媽一聽直覺秒回「對啊，不然怎麼放的進去？」此時，男子再詢問「那就奇怪了，你鑰匙放進去也不能發動，腳踩也不能發動對不對？」天真老媽也順著男子的話接著講，「對啊，好奇怪哦！為什麼發不動？」默默與對方搭上同一苦惱陣線，想說可以解決。

此時，男子直接拋出答案「因為這是我的車.......」，這答案瞬間讓氣氛瞬間凝結，老媽才發現原來自己騎錯車，眼前這輛車只是顏色跟她的車一樣而已，急得跟對方道歉，不解釋清楚會因為自己的天兵個性上警局。

女兒知道老媽糗事後傻眼說，她真的是被媽媽打敗，怎麼可以這麼天兵，能把她們3個孩子養大真的不簡單，她們3姐妹已不知道被媽媽弄丟多少次了，「她不僅活寶，還國寶級的，我也不知道我的天兵老媽怎麼做到把鑰匙插進別人機車，我真的每天都捏冷汗，每天都要擔心我媽會不會回不了家。」

▲天兵老媽完全沒發現老公被掉包了。示意圖，與本文無關。（圖／pakutaso）

其實這老媽真的超天兵，日前才被女兒出賣說，有次買完東西後直接上車，完全沒發現駕駛並不是多年熟識的丈夫，還開心說「走啊，我好了。」結果車窗出現「叩叩叩」的聲音，一轉頭就看見老公嚇壞敲門說「欸，你上錯車了」，空氣再度凝結，趕緊尷尬轉頭和駕駛道歉。

萌翻的老媽，讓4000多名網友留言笑說，「妳媽自創的撩男技術，果然薑還是老的辣！」、「不怕，你媽還堅強的活著」、「媽媽太奇葩了啊！好想看看媽媽能達成多少成就喔」、「我也插過別人的車，但那是車款車色都一樣的情況」、「我一個學弟早上跟我借車，結果回來時候跟我說『你不是信教嗎？車上怎麼有掛平安符』，哈哈騎錯車了」。

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