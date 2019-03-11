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投入桃園2020立委選舉　黃世杰：正視高齡少子化衝擊

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▲黃世杰參選2020立委，以正視高齡少子化衝擊，推動社區經濟為訴求。（圖／記者楊淑媛攝）

▲黃世杰參選2020立委以正視高齡少子化衝擊，推動社區經濟為訴求。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

2020立委選舉和總統大選同時展開，各政黨提名人選攸關執政權的競取及不分區立委席次，深受重視。素有綠營票倉的桃園市第二選區（大園、觀音、新屋、楊梅區）立委選舉，民進黨籍的市府前市政顧問黃世杰，連月來勤走基層，挑戰同黨籍的現任立委陳賴素美，力爭黨內提名勝出投入大選。

黃世杰是桃園農田水利會總幹事黃金德之子，是專業律師，於鄭文燦當選第一屆桃園市長時，獲延攬進入市府擔任市府顧問，鄭文燦去年年底連任市長後，黃世杰辭去市政顧問職務，全力投入2020年立委大選民進黨黨內初選，爭取提名參選桃園市第二選區的立委選舉。

▲黃世杰參選2020立委，以正視高齡少子化衝擊，推動社區經濟為訴求。（圖／記者楊淑媛攝）

▲形象清新的黃世杰，爭取地方支持，近月來勤走基層。（圖／擷取自黃世杰臉書）

形象清新的黃世杰，為爭取地方支持，近月來勤走基層，擁有美國紐約哥倫比亞大學法學碩士、律師高考及格、司法官特考及格等傲人學經歷，但他認為人人生而自由，在尊嚴和權利上，一律平等，不該有知識的傲慢，感謝父親的支持，讓他勇敢實現對家鄉的夢想，將發揮其專業素養，聽取民眾需求，2020立委選舉，以正視高齡少子化的衝擊，強化社會安定，全力推動社區經濟的發展為訴求。

針對蔡政府改制農田水利會，黃世杰亦以其專業素養研擬一份「反對農田水利會改制說帖」，送請農委會等相關單位，期早日退回2018年8月農委會提出的強奪民產、大開民主倒車、踐踏農民權益的「農田水利法」違憲草案，以維護廣大水利農友權益。

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關鍵字：2020立委選舉,桃園市第二選區,黃世杰,高齡少子化,社區經濟

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