「高額保證金妨礙參政權」　網友、立委提案降低

▲社民黨抗議選舉要繳保證金。（圖／社民黨提供）



政治中心／綜合報導

總統及立委大選將於明年登場，依據現行規定參選人須繳交新台幣20萬至1500萬元不等的之保證金，使得高額保證金成為投入政治的重要門檻。因此有網友在公共政策網路參與平台提案，主張應大幅降低選舉保證金，避免選舉淪為「有錢人」專利。時代力量立委徐永明也將提案修法，將保證金改為「登記費」，並能以一定人數連署替代。

去年九合一大選時，社民黨召集人范雲原本欲參選台北市長，卻因拒繳200萬元保證金無法完成登記參選。「歐巴桑聯盟」指出，「小民參政」面對的第一道難關就是高額的保證金，社民黨當時委請律師提出訴願，也將提出釋憲，要求取消選舉保證金。

依據現行《總統副總統選舉罷免法》規定，登記參選正副總統候選人，應繳交1500萬元保證金，《公職人員選舉罷免法》也規定，登記參選直轄市長須繳交200萬元保證金，立委、直轄市議員及縣市長20萬元，縣市議員、鄉鎮市長12萬元，鄉鎮市民代表及村里長5萬元。依法規定，各級選舉候選人要獲得一定票數，才能全數領回保證金。總統大選須獲得總選舉人數5%選票，直轄市長、縣市長及立委得票數，則必須超過選舉人數的十分之一。

網友提案表示，台灣選舉保證金金額太高，主張未來總統選舉保證金應從1500萬降至200萬，直轄市長從200萬降至50萬，立委則應由20萬降為15萬。徐永明也將在立法院提案修正選罷法，將選舉保證金改為登記費，且登記費最高不得超過公告時基本工資的五倍，並能以一定人數連署替代，「讓選舉不再是有錢人的遊戲」。

民進黨立委李俊俋則說，適當金額的保證金有其必要，能夠遏止一般人將參選當作遊戲玩。李俊俋補充，保證金制度本身沒有問題，對選舉的實質影響不大，但有關保證金金額高低，確實可以討論調整。