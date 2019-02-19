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立委補選不符資格　楊澤民：將挑戰2020立委

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▲▼黃國昌現身彰化替同黨參選人站台。（圖／翻攝楊澤民臉書）

▲楊澤民遭中選會認定不符參選資格。（圖／翻攝楊澤民臉書）

政治中心／綜合報導

彰化縣第一選舉區將於3月16日舉行立委補選，由時代力量提名的台灣健康空氣行動聯盟執行長、人稱「理科伯伯」的楊澤民，因戶籍晚4天遷入，中選會審議確定楊不符參選資格，此次立委補選確定由3人角逐。不過楊澤民表示，這不是落幕，而是新的開始，將直接挑戰2020立委選舉。

彰化縣第一選區原定有4名參選人登記參選，分別為國民黨提名之前彰化縣副縣長柯呈枋、民進黨的前鹿港鎮長黃振彥、時代力量提名的楊澤民及鹿港房仲業者紀慶堂。

中選會於1月4日發布選舉公告，但楊澤民8日才將戶籍從彰化市遷至和美鎮，因此遭中選會認定不符參選資格。據指出，時代力量幹部在登記後馬上發現資格問題，但將錯就錯，依然幫楊澤民參選到中選會審議會議前，並持續向中選會提出異議。

楊澤民也於臉書發文表示，我們需要不一樣的戰力新血站出來，而不是比財力、比拳頭。我們努力用自身的專業、用對這塊土地的熱情來參與選舉。雖然錯過補選機會，但這並不是損失，這些日子的努力，昇華成寶貴經驗讓我們走下去。

由於楊澤民之競選總部已於鹿港及和美成立，時代力量黨主席邱顯智、立委黃國昌、前秘書長陳惠敏等人也都曾來站台輔選，顯見時力為其輔選的決心。楊澤民說，這是一場「立委補選延長賽」，會繼續走下去；時代力量中央黨部則表示，期許改變彰化政治、為人民帶來幸福生活的理想，會堅持到底。

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關鍵字：楊澤民,時代力量,立委補選,2020立委選舉,彰化第一選區

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