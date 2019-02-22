連家軍對決時代力量　簡榮宗宣布參選挑戰黃國昌

▲兩岸知名律師簡榮宗 。（圖／簡榮宗提供）



政治中心／綜合報導

國民黨中央委員連勝文日前推薦台灣創新法律協會理事長簡榮宗，參選2020年新北市第十二選舉區立委。簡榮宗則於22日上午宣布參選，也讓外界認為是「連家軍」對決黃國昌的「時代力量」。

新北市第十二選舉區幅員廣大，選區範圍包括汐止、金山、萬里、平溪、瑞芳、雙溪、貢寮等區，現任立委為時代力量之黃國昌。簡榮宗說，自己與黃國昌都有律師背景，若黃國昌宣布參選連任，相信律師會打好高格調選戰。

簡榮宗說，自己本身是瑞芳人，住在汐止也有十幾年的時間，他認為台灣這幾年經濟、社會環境沒有像以前這麼好，與其在民間批評，應該有更積極解決方案，所以認為投入政治，才有機會改變這社會。簡榮宗強調，目前不知道黃國昌委員有沒有競選連任的意願，他現在會努力爭取國民黨提名，努力跑基層、做好自己的事情，讓選民更接受他。

不過先前前民進黨市議員沈發惠也曾表態參選，引發外界認為大綠、小綠分裂，呈現3搶1的局面。簡榮宗則說，沈發惠會不會參選還不知道，若時代力量與民進黨都有人參選，可能對國民黨稍有優勢，但主要還是要靠自己努力。

簡榮宗表示，汐止區雖與台北市相連，卻存在著相當大的差距，不僅捷運汐止民生線還沒興建，兒童照護、老年長期照護也需要更加關注，另外高壓電塔也依舊存在著，因此希望未來能全力做好，加速汐止與鄰近鄉鎮的繁榮。