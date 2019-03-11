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回應疫苗頻出包　陸藥監局長：總體評價是安全的

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▲▼大陸國家藥品監督管理局局長焦紅。（圖／翻攝新華網）

▲大陸國家藥品監督管理局局長焦紅。（圖／翻攝新華網）

記者曾俊豪／北京報導

針對近期頻頻發生的疫苗問題，大陸國家藥品監督管理局局長焦紅今（11日）指出，將一步明晰監管部門的事權和監管責任，強化省級藥品監督管理部門對生產企業的現場檢查，並呼籲群眾、媒體都應該對疫苗有信心。她強調，大陸的疫苗「總體評價應該是安全的」。

十三屆全國人大二次會議新聞中心上午舉行「加強市場監管，維護市場秩序」記者會，邀請國家市場監督管理總局局長張茅、國家藥品監督管理局局長焦紅、國家知識產權局局長申長雨等人回答中外記者提問。

焦紅在回答新加坡《聯合早報》記者提問時提到，大陸官方高度重視疫苗監管工作，市場監管總局、國家藥監局正在推進建立疫苗監管的長效機制。「對我國疫苗，總體評價應該是安全的；我們的群眾也好、媒體也好，應該對疫苗有信心」。

她表示，為建立長效機制，官方正採取以下舉措：第一，在全國人大法工委和司法部支持下，已會同衛健委等相關部門，起草了《疫苗管理法（草案）》。《疫苗管理法（草案）》進一步貫徹中共中央總書記習近平的「四個最嚴」要求。

焦紅指出，《草案》明確提出疫苗是具有戰略性和公益性的，支持產業發展和結構重組，有針對性地對疫苗實行最嚴格的監管。對疫苗的研制、生產、流通、預防接種全過程，提出更加嚴格的要求。對疫苗的違法違規行為要嚴厲查處，對監管的失職瀆職行為，也要嚴肅問責。

第二，在加強監管上將重點落實兩個責任：督促落實企業的主體責任和落實部門的監管責任。作為疫苗生產企業，應該建立完善的質量管理體系，建立產品安全追溯體系，落實疫苗產品風險報告制度。監管部門要進一步明晰監管部門的事權和監管責任，強化省級藥品監督管理部門對生產企業的現場檢查，在屬地管理的基礎上，強化巡查和抽查，一旦發現違法違規的，要嚴肅查處。

第三，由於疫苗具有專業性，將進一步加強疫苗監管的專業技術支撐。如加強和完善疫苗批簽發制度，強調疫苗的批簽發與現場檢查相結合，進一步提高疫苗批簽發的能力和水平，也通過與現場檢查的結合，進一步督促和指導企業提高對產品風險管控的能力。

她補充，作為監管部門，藥監局要進一步加強監管隊伍建設，建立國家和省兩級專職檢查員隊伍，加強檢查員的管理和培訓，最終目的是提高發現問題的能力和水平，保障公眾的健康，讓公眾對疫苗更加有信心。

▲長春長生假疫苗。（圖／路透社）

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