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課堂集體抽菸！大學生嗨翻搶修「這門課」　網傻眼：期末要考啥？

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▲▼雲南農業大學菸草學院。（圖／翻攝自微博）

▲雲南農業大學菸草學院的學生在課堂品菸。（圖／翻攝自微博，下同）

記者朱世凱／綜合報導

大陸微博近日瘋傳多張大學生集體在課堂上「吞雲吐霧」的照片，只見大家手裡各拿1支菸開始吸，瞬間讓教室煙霧瀰漫。許多網友看完直呼好誇張，「這期末考要考什麼？比誰吸得快嗎？」

據悉，這些照片是雲南農業大學的學生所拍攝，課堂上不分男女，大家開始盡情抽菸，學生也趁此機會發布到網路上分享，不料卻引起網友批評。事件如滾雪般越鬧越大，最後才得知這些大學生就讀的是「菸草科系」，不僅抽菸的環節是老師安排允許的，就連菸草也是老師提供。

▲▼雲南農業大學菸草學院。（圖／翻攝自微博）

菸草學院院長趙正雄表示，這是該系所的「專業課程」，師長利用這樣的教學方式，讓學生更了解菸草的香氣和刺激性，也可以感受到口腔殘留的餘味，觀察燃燒後的菸灰等，藉此學到這些和香菸有關的知識。

外界質疑這些教學內容是否適合，不過該系所的學生指出，可以集體抽菸的「品吸課」並不是每天有，而且教授也不強迫學生一定要吸食香菸，他們認為品鑑菸草是很正常的事，要大家別用另類的眼光來看這門課。

▲▼雲南農業大學菸草學院。（圖／翻攝自微博）

網友表示，「這是我嚮往的專業課程！想修」、「如果是性愛專業課程呢？真不敢想」、「這也太扯」、「好壯觀的畫面喔」、「滿滿二手菸，吸飽吸滿」、「羨慕他們可以不用躲在廁所抽」、「修完肺都黑了？」、「吸菸有害健康，不知道讀這個畢業可以幹嘛」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！

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關鍵字：雲南農業大學,抽菸,菸草,品菸,大學生

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