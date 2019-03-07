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「咖啡霸主」換人當？路易莎展店飛快逼近星巴克　網卻狠心曝真心話

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▲▼ 路易莎咖啡 。（圖／取自粉絲團）

▲路易莎近年來展店飛快。（圖／取自粉絲團，下同）

消費中心／綜合報導

台灣咖啡市場競爭激烈，除了四大超商都有販售現煮咖啡外，還有連鎖咖啡龍頭星巴克、85度C坐鎮。不過，最近有網友發現路易莎展店速度十分快速，好奇路易莎會超越星巴克成為咖啡新霸主嗎？對此，不少網友則直言，「市場不同」、「不可能」。

有網友在PTT發問說，Louisa近幾年展店快速，而且咖啡跟茶都不錯喝，「至少讓你盲喝拿鐵或美式，你也喝不出是星巴克還是路易莎，還是city cafe，說到用餐環境也是大提升，基本上跟其他連鎖咖啡比完全不輸，品質相近但價格便宜個40%，路易莎是不是屌打所有連鎖咖啡店了？」

對此，不少網友則回覆說，「飲料難喝」、「拿鐵我喝得出來，真的不好喝」、「品質各店水準差很多」、「我喝路易莎常心悸」、「喝他的咖啡會心悸，早餐品質也不穩定，不過早餐好吃」、「高雄也速開好幾間」、「難喝」、「豆子還行，買回家自己手沖」。

▲▼ 路易莎咖啡 。（圖／取自粉絲團）

▲▼ 星巴克小杯 。（圖／資料照）

另外，也有網友發問說，「大家覺得路易莎會超越星巴克嗎？」對此，許多網友也紛紛回覆說不可能，「完全不會，曾試過兩家紅茶拿鐵，還是喜歡星巴克的」、「不會，公司附近路易莎超難喝」、「個人覺得不會，光咖啡品質就差很多了」、「星巴克豆子光烘培就贏了，典藏豆真的讚」、「我也覺得不可能！雖然比星巴克便宜，但喝起來還是有差」。

其中，還有網友認為，「看超越的定義吧！每個品牌都有自己的定位，但單論營收，星巴克應該很難被超越」、「喝星巴克是潮不是好喝」」、「 其實去星巴克只是想找位置坐，跟咖啡無關」、「市場不同」。另外，也有網友推薦另一家連鎖咖啡才是好喝，「推cama」、「cama有些分店的美式好喝，要挑店家去買」、「單就咖啡，cama可能性比較高」。

根據資料指出，台灣本土路易莎咖啡近年快速竄起，一年約可賣出5000萬杯，甚至在去年底已達到全台420家里程碑，直逼星巴克的450家門市。除了台灣展店快速，也即將拓展海外市場，包含泰國、印尼等。

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關鍵字：星巴克,咖啡,路易莎

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