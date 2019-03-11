紅豆老鷹花燈「被綁架」！　側躺無辜呆樣笑瘋網友：楊過快來救！

▲老鷹花燈看起來超無辜 。（圖／翻攝自Facebook／東港五四三）

網搜小組／綜合報導

屏東燈會落幕後，各展品被陸續移往其他地方擺放供民眾觀賞，其中「農業燈區」中，以300公斤產銷履歷證明的紅豆所打造的老鷹花燈「鷹揚豆起」，日前也被移至屏東市台糖縣民公園內，不過運送過程意外被網友拍了下來，老鷹側躺的「無辜模樣」，加上圖中的文字笑倒一票網友，紛紛表示「這圖片有聲音」、「楊過不要違停了啦」。

臉書社團「東港五四三」日前出現一張搞笑的圖片，只見大鵬灣燈區的巨型老鷹花燈直接被綑綁在大吊車上，側躺的模樣看起來相當無辜；圖片下方還被加上一句「楊過！快來救救我啊！」雖然小說《神鵰俠侶》中楊過騎的是「鵰」而非老鷹，但花燈爆笑的模樣還是令網友笑歪了。

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貼文一出，網友表示，「快笑屎啦」、「就說不要違停了」、「這圖片有聲音欸」、「要被綁架去哪」、「楊過你的坐騎被吊走了」、「神鵰路邊打盹被綑綁了，擄鴿集團幹的？」、「那個姿勢也太剛好吧」、「老鷹身體，鴿子表情」。

▲台灣燈會「恆春風巢」。（圖／本報資料照）

屏東燈會雖已結束，但是「屏東的驕傲」仍繼續延續著。日前除了「珊瑚之心」入圍義大利設計大獎，藝術燈區的「屏安時光」、「恆春風巢」、「竹田記事」也受邀到丹麥哥本哈根展出；「點亮屏安」、「傳統花燈-芒果豬」、「小鎮漫遊國慶花車」暑假期間將前往日本青森縣參加睡魔祭展出；「一鹿屏安」和「和屏共好」也將前往馬來西亞當地參加燈會。

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