戴上安全帽說「要去華僑市仔工作」　原來是她2年前的記憶

▲警方將黃婦老嫗載回新園分駐所內奉茶。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

「我要去華僑市仔做工作！」，屏東縣新園鄉黃姓婦人，罹患失智症，只記得兩年前在華僑市場工作的印象，家人擔心她走失，拿走家裡的機車鑰匙，不料，日前她趁家人疏於注意走失，因有愛心手鍊，員警獲報很快找到她身分，護送回家，她的家人感激警方協助。

▲愛心手鍊找到黃婦家人。

東港分局新園分駐所警員李昭慶，於日前擔服備勤勤務時，接獲民眾報案稱有一迷失老人需要協助？員警接獲通報迅抵現場，發現係一名老婆婆頭戴一頂安全帽，呆坐在民宅門庭前，詢問該老婆婆姓名、住何處？均答非所問，詢問附近住家及民眾均稱不知該她住何處？因此只好先將她回分駐所

員警見該老婆婆左手腕有戴著一條愛心手鍊，於是先將該她載回分駐所休息，經向屏東縣政府社會處查詢得知該她身分，是73歲的黃姓婦人（設籍東港鎮，現住新園鄉），連絡她家人，惟電話無人接聽。

李員隨即載著她直接回家，在按門鈴時，有一個老伯伯行動緩慢的前來開門，經詢問是黃婦的先生。其長女表示，因母親患有重度失智症，腦力停留在2年前華僑魚市場工作的印象，以為每日清晨要騎車去魚市場工作，才會頭戴安全帽，擔心母親會騎乘機車外出，才把家中機車鑰匙收起來，沒想到母親仍趁著家人早上未清醒之下獨自走出家門，忘記怎麼返家，讓家人很著急，感謝警方的幫忙。



東港警分局長劉清俊說，李員發揮主動積極、為民服務精神，有助於提升警察正面形象，實足為同仁表率，呼籲若家中有容易走失的家人，可以向警方或醫院申請愛心手環，根據手環聯絡資訊，可以更快速聯繫家屬，協助其找到回家的路。