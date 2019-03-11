屏東另一項驕傲　小行星Pingtung命名閃亮星際

▲屏東小行星於2016年發表，當時中央大學校長周景揚特別頒予認證。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府因辦理2019台灣燈會聲名大噪，特別是首次在台灣展演的intel無人機燈光秀，讓「屏東」、「TAIWAN」登上星空，最為震撼人心，而在浩瀚星河裡真的有一顆「屏東」小行星，在宇宙星際間閃亮著。

這顆小行星是2006年10月15日被國立中央大學鹿林天文台在太陽系火星及木星之間的小行星帶上發現的第175583號小行星，經送請國際天文學聯合會審查，2016年正式通過命名為「Pingtung（屏東）」，是台灣第13個以縣市命名的小行星。

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小行星是目前各類天體中唯一可以由發現者進行命名並得到世界公認的天體，當一顆小行星至少4次在回歸中被觀測到，軌道又可以非常精確地測定時，就會得到一個永久編號；一旦小行星取得永久編號後，發現者擁有該小行星的永久命名權，提出的名稱必須經過國際天文學聯合會的小天體命名委員會審查通過並公告後，才可成為該小行星的正式永久名稱。從發現到命名確認往往需數年的觀測。

據鹿林天文台的資料顯示，屏東小行星的大小粗估約3-6公里，繞行太陽一圈約5.55年（軌道週期），離太陽最近時(近日點)約4.3億公里，離太陽最遠時(遠日點)約5.1億公里。

縣長潘孟安表示，屏東非常適合發展觀星，恆春貓鼻頭公園更是全台唯一可觀賞南十字星的地區，縣府近年積極推動天文教育，每年在恆春半島舉辦「南十字星吶」觀星活動，都吸引數千名親子參與。當大家在仰望銀河時，也有一顆「Pingtung」小行星溫柔地閃亮著，歡迎來屏東觀星。