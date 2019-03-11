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屏東蘇順在的木瓜　連排斥木瓜的人都說讚

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▲▼蘇順在木瓜。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲長治鄉果農栽種木瓜，贏得消費者口碑。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣長治鄉蘇順在租地栽種木瓜超過25年，面積從2分地增加到2公頃，憑經驗及技術，種出木瓜肉質綿密細緻紮實有質感，整顆甜到心的感覺，讓對木瓜排斥的人也不禁吃上一口，

種木瓜不難，但要種好吃木瓜，可得有技術，65歲蘇順在說，以前在鄉下的小孩都走上務農的路，他也沒例外，種過很多果樹，最後選擇種木瓜。他以台農2號是目前市面最主要品種，果園重視排水，所以做土畦，而且搭網室，減少疫病發生及病蟲害入侵。

他指出，木瓜種下去大約一年就陸續開花結果，雖然每棵木瓜樹都結實纍纍，但要注意疏果及把枯枝落葉清理，果型才會漂亮，品質好，價格才會提高。

木瓜樹長到一定高度就開始矮化，矮化就是從莖部剖開後，把植株下壓，讓樹幹橫身在地面，因為木瓜生命力強，會從每個節點長出一小株木瓜樹，一株木瓜樹衍生出3-4株小木瓜樹。

蘇順在表示，把多餘的植株除掉，木瓜的生長勢更好，讓生長強勢轉變成生殖強勢，改變生理現象，木瓜吸引更多養份，每顆木瓜外表鮮美翠綠，果肉黃橙細緻，口感香甜。

他說，最近剛租的地也是種木瓜，去年8月的一場大雨讓原本進入採收期的木瓜淹死，有些重種有些加強管理下活了下來，用心照顧下都趕上進度，很快結果。而生產的木瓜目前雖以行口為主，但最近開始談到外銷通路，目前一週採收一到兩次，約有5000斤，基於對木瓜的喜愛，他希望種出更美味的木瓜讓消費者享用。

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關鍵字：屏東,長治,蘇順在,木瓜

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