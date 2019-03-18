史上最嚴打房「317新政」建功　北京房價下修13.5％

▲北京市。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

北京推出史上最嚴厲樓市調控政策「317新政」推出迄今已有兩年，該政策令房價從之前的瘋漲變得更加穩定、市場交易量出現下滑。貝殼研究院數據顯示，317新政後，北京二手房價格連續9個月下跌，跌幅13.5％；2019年2月北京二手房均價為59898元／平方米（每平方米約為0.3坪；總價約新台幣89萬元／坪），較2017年3月的高點仍下跌11.3％。

據統計，317新政實施首年，月均網簽數量降至1萬戶以下；第二年，月均網簽戶數較首年上升33％，與近五年平均水平基本持平，但與2016年月均網簽22703戶相比則不足六成。

據了解，新政兩年後，市場對政策消化基本完成，交易量穩步回升至正常水平，但與火爆的2016年相比仍差距較大。整體而言，市場從先前的「過熱」狀態到新政實施後的「過冷」狀態中復甦，但仍成現「微冷」狀態。

▲人民幣。（圖／CFP）

據了解，317新政實施首年，北京全市二手房均價下調，首年降幅約為18%；第二年，房價基本保持穩定，目前均價水準與2018年3月持平，保持穩定。房價在2018年上半年曾出現小幅上漲，下半年小幅回落，到目前處於價格比較穩定的狀態。

貝殼研究院的數據指出，從317新政後，北京二手房價格連續9個月下跌，跌幅13.5％；2019年，先前累積的需求被釋放出來，房價停止下跌，「2019年2月北京二手房均價為59898元／平方米，較2017年3月的高點仍下跌11.3％。」

貝殼研究院首席市場分析師許小樂提到，在嚴厲的調控政策下，北京房地產調控已取得明顯效果，成交量調整至歷史中等水平，跌幅也已超10％，「從這次調控中，市場可以得到一些啟示。」

我愛我家研究院表示，二手房供應端變化不大，需求端明顯收縮，看房次數增加，購房決策較慢，市場觀望氣氛濃厚，成交週期較長，可見樓市嚴控兩年來，市場各項指標已達到調控預期。

▲ 北京天價房價 。（圖／翻攝自中新網）

58安居客房產研究院資深分析師李震說明，317新政及後續一系列政策組合拳的調控本質是增加「交易成本」，力度可謂史無前例，招招「劍指投資投機性炒房」。

據悉，2016年「930」調控僅略提高了首套房的首付比，區別普通和非普住宅的首付比，政策力度相對較弱，從而市場回落期較短；317政策提出「認房認貸」政策，大幅提高了賣一買一的換房者首付比，且房貸利率持續上浮增加了購房者成本，致使成交量大幅下降。