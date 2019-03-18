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外送員、施工大叔也要登記　北京公租房6月裝完「人臉辨識系統」

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▲▼北京樓市。（圖／中新社）

▲北京公租房6月將裝上「人臉辨識系統」。（圖／中新社）

大陸中心／綜合報導

北京市所有公租房至2019年6月時都將安裝上人臉辨識系統，目前在人臉辨識系統後台的數據庫裡，已經採集租戶及同居人臉部資訊10萬多條；除住戶外，外送員、施工人員也都要進行登記。公租房管理中心指出，從2018年11月開始，小區裝上了該辨識系統，轉租的情況已經基本消失。

據《新華社》報導，該技術能夠防止公租房的轉租轉借，也能夠保障小區安全，杜絕外來的無關人員進入該區。北京市公租房管理服務中心閱園四區項目管理處主管尹邦昊也表示，「很多市民還在排隊等房源，卻有人違規轉租，特別讓人氣憤」。

尹邦昊指出，從裝上了人臉辨識系統後，轉租情況已明顯改善，在公租房承租戶入住時，都已進行了身分、頭像的登記，除住戶外，經常出入小區的快遞、外送員、物業工作人員也都進行了登記；除此之外的其他人，靠近大門口時都會顯示人臉辨識失敗。

北京市保障性住房建設投資中心相關負責人指出，公租房是北京市住房保障體系中的重要一環，為眾多中低收入住房困難家庭、新就業無房職工和穩定就業的外來務工人員提供了住所，違規轉租的現象，破壞了社會公平。

該負責人表示，即將採用的公租房人臉辨識系統，既能防止轉租轉借，成為確保社會資源公平利用的「防火牆」，也能防止陌生人尾隨進入，在確保住戶安全方面發揮作用。

據《關於進一步加強公共租賃住房轉租、轉借行為監督管理工作的通知》規定，違規轉租轉借公租房的家庭，5年內不允許再次申請公共租賃住房（含市場租房補貼）及共有產權住房。

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關鍵字：北京,公租房,北京公租房,轉借,轉租,資源公平,辨識系統,人臉辨識系統,人臉識別系統

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