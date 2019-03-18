力挺「川金三會」　陸外交部：積累共識、談出和平

▲北韓領導人金正恩日前赴越南出席「川金二會」。（圖／路透）

記者曾俊豪／北京報導

在越南舉行的「川金二會」落得不歡而散的結局，大陸外交部發言人耿爽今（18日）指出，希望朝美雙方珍惜和維護來之不易的對話勢頭，抓住機遇、相向而行，增進互信、積累共識，堅持不懈地談下去，「談出成果、談出和平」。

大陸外交部今舉行例行記者會，發言人耿爽在回答記者提問時，做出上述回應。他提到，朝美領導人河內會晤後，雙方都表達願意繼續保持對話的態度，中方對此予以肯定和鼓勵。

耿爽指出，中方始終主張，朝鮮半島問題只能通過政治對話和平解決，對話要繼續下去並取得進展，關鍵要平衡照顧各方合理關切，按照「一攬子、分階段、同步走」的思路，由易到難，循序推進。

他引用大陸國務委員兼外交部長王毅於兩會期間，在外交部長記者會上的陳述，半島核問題延宕幾十年，各種矛盾錯綜複雜，解決起來不可能一蹴而就，各方對此應有理性預期，「不應從一開始就設置過高門檻」，也不應「單方面提出不切實際的要求」。

耿爽強調，中方希望朝美珍惜和維護來之不易的對話勢頭，抓住機遇、相向而行，增進互信、積累共識，堅持不懈地談下去，談出成果、談出和平。而國際社會也應繼續鼓勵雙方沿著推進半島無核化、建立半島和平機制的正確方向繼續前行。