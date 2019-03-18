　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

遭美指責人權狀況　陸反批「這國家自我感覺太好」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼中美貿易戰。（圖／CFP）

▲中美角力從貿易戰延伸到人權議題。（圖／CFP）

記者曾俊豪／北京報導

美國國務院近日發表2018年度《國別人權報告》，部分內容指責中國大陸的人權狀況。對此，大陸外交部發言人耿爽今（18日）再次痛批美國已經退出人權理事會，且自身人權紀錄劣跡斑斑，卻年復一年對其他國家人權狀況指手畫腳、說三道四，「這個國家可能自我感覺太好了」。

耿爽指出，中國人權狀況怎麼樣，中國人民最有發言權，國際社會大多數成員對此也有目共睹。他以上週五的聯合國人權理事會為例，核可中國參加第三輪國別人權審議的報告。

他提到，在核可會議上，中國代表團團長、外交部副部長樂玉成闡述中國特色人權發展道路、理念和實踐，介紹落實國別人權審議的建議和審議期間所宣佈的30項人權保障新舉措方面的重要進展，同時進一步就涉疆等各方關注的問題做出回應。

耿爽表示，該會議積極評價中國的人權成就，贊賞中國以開放、自信、坦誠的態度參加審議，歡迎中國對各國去年11月所提建議作出認真、負責任的反饋，決定核可中國參加審議的報告。充分說明中國人權發展道路、中國人權事業成就和中國人權保障決心獲得了國際社會的廣泛認同。

他強調，審議中各方提出346條建議，中方決定接受284條符合中國國情、有利於中國人權事業發展的建議，佔比82%，「數量和比例在主要大國中名列前茅」，彰顯中國保障和促進人權的決心，也再次表明中國人重信守諾，言必信，行必果。

耿爽還引用「人貴有自知之明」來形容美國，表示一個已經退出人權理事會，自身人權紀錄劣跡斑斑的國家，卻年復一年對其他國家人權狀況指手畫腳、說三道四，「這個國家可能自我感覺太好」；但它應該知道自己的言行已經招致國際社會多數成員的反感，希望這個國家能認真反思，用正確的態度處理人權問題，用正確的態度開展人權對話合作。

ET快訊
民調／你支持九二共識、一國兩制嗎？填問卷送100元全家禮物卡
心疼屏東嬤撿紙箱！他轉頭見「200萬紅賓士」網曝身家：有10
南韓總統文在寅怒宣誓！「賭上警察命運，徹查勝利、張紫妍」
正面對決賴清德！蔡英文宣布本週登記參選：國家正走在正確的道路

關鍵字：美國,國別人權報告,外交部,耿爽,人權,北京,特派現場

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

影／男神操作穿馬路　突往後跌！慘了...30組「護欄」骨牌式倒地

華聞快遞／滬指大漲2.47%逼近3100點　茅台股價創歷史新高

蝦扯蛋辣條製程「放地上拖行」　工廠人員：沒蝦也沒蛋

力挺「川金三會」　陸外交部：積累共識、談出和平

影／北京披薩名店用過期食材！　員工爆料：「剪掉期限」繼續料理

遭美指責人權狀況　陸反批「這國家自我感覺太好」

警稱她遭「台灣式迷姦」！　OL指控報案證據隔日全消失

大叔名叫「十斤半」　背後原因讓網友笑翻：他母親真辛苦...

習近平訪義或見教宗方濟各　陸外交部回應

非洲豬瘟影響發酵！陸豬價連漲4天可能「創歷史新高」

同伴受困黏鼠板！鼠幫發動救兵 結局「全隊等救援」網求 :哪個牌子

小宇「知名度最高的唱作人」　一唱完蕭敬騰攤手：手環拿來

腳趾「凍甲」爆長米黃大膿包　醫猛一擠...牽絲拔出超療癒

勝利「見面會直銷賣假藥」　 GD制止：通過驗證再說吧...

閨蜜情深！阿雅奔到醫院看爸爸　回頭發現...大S就站在身後

Sandy曝家裡地位最低是「爸爸」　勉強：畢竟他是長輩

獨家／鄭人碩和小薰交往中！　遠赴高雄見習婚禮...親密舉動外洩

獨家直擊！法比歐索吻翹臀妹　東區街頭擁吻纏綿１分半

上海樂園10米高哆啦A夢亮相　「還原10主題街景」活動僅一年

印尼女懷孕愛上水果肥皂味道　當冰淇淋又舔又吮「吃到發泡」

影／男神操作穿馬路　突往後跌！慘了...30組「護欄」骨牌式倒地

華聞快遞／滬指大漲2.47%逼近3100點　茅台股價創歷史新高

蝦扯蛋辣條製程「放地上拖行」　工廠人員：沒蝦也沒蛋

力挺「川金三會」　陸外交部：積累共識、談出和平

影／北京披薩名店用過期食材！　員工爆料：「剪掉期限」繼續料理

遭美指責人權狀況　陸反批「這國家自我感覺太好」

警稱她遭「台灣式迷姦」！　OL指控報案證據隔日全消失

大叔名叫「十斤半」　背後原因讓網友笑翻：他母親真辛苦...

習近平訪義或見教宗方濟各　陸外交部回應

非洲豬瘟影響發酵！陸豬價連漲4天可能「創歷史新高」

空軍上校撩2女兵「妹妹我愛你」　軍方認「影響軍譽」勒令退伍

4歲女童誤吞鈕扣型電池　醫師：如腐蝕穿孔恐致命！

電商攻午休限時特賣　iPhone Xs、Switch主機最殺321元起

眼睛的維生素──葉黃素是什麼？

影／男神操作穿馬路　突往後跌！慘了...30組「護欄」骨牌式倒地

中職／統一獅30周年啦啦隊新「銀」衣　有贏球之意

美媒揭露：駕駛波音737 MAX　只要上1小時iPad課程

賴清德讚「百年一見的奇才」　韓國瑜：我是令狐沖

僑外生在台打工少1條件會被罰　老闆小心掃到颱風尾最高可罰75萬

暴怒貓烙人圍毆「床單上的鹿」　2喵氣揍：滾出我家！

辣媽體驗男人的「蛋蛋哀傷」　痛到倒地乾嘔差點噴出屎來

大陸熱門新聞

男友劈腿！熱褲女當街暴氣「秀巨..

尾牙中50萬！公司2個月後竟開..

7歲兒罹血癌！生父放棄治療　原..

大媽愛養生靜脈注射果汁險死

床的世界、和成研發長照產品登陸

打麻將狂輸怒報警　她下場超慘

港地鐵列車測試相撞　2司機受傷

網戀甜美女神慘被騙　重量級真相..

以權謀財色　網路沙皇落馬遭雙開

四大血型性格特徵大揭露

他買房驚見「超奈米」洗手台：手..

撿到提款卡！他按懶人密碼…秒盜..

刮傷轎車！她努力湊錢賠償　對方..

包皮割一半！醫生突加價　他忍痛..

更多熱門

相關新聞

挺川金三會　陸外交部盼談出和平

針對在越南舉行的「川金二會」落得不歡而散的結局，大陸外交部發言人耿爽今（18日）指出，希望朝美雙方珍惜和維護來之不易的對話勢頭，抓住機遇、相向而行，增進互信、積累共識，堅持不懈地談下去，「談出成果、談出和平」。

習近平訪義或見教宗 陸方回應

衣航獅航空難相似　波音被爆疏失

英國駐台代表：死刑不該存在台灣

317新政建功　北京房價降13.5％

讀者迴響

發燒話題

雞排妹 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 波音737 勝利退演藝圈 王令麟 復仇者聯盟 李宗泫 明星花露水 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 錦戶亮 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 黑嘉嘉 奧斯卡 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 王令麟 綾瀨遙 高橋聖子 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 王令麟 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 王令麟 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 王令麟 孫安佐 袁惟仁昏迷 木村拓哉 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 韓國瑜 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

男友劈腿！熱褲女當街暴氣「秀巨乳」

整太大！Andy：只有失落…家寧落淚

張紫妍案「藝人全噤聲」　具惠善第1個響應了！

月經3階段「懂吃狂瘦」經血流超順！

錄《玩很大》小鬼合照驚見多1隻手

即／桃機男女墜樓　2人身分曝光

桃機墜樓真相曝／妻多次阻夫回美遭夫狠從4樓丟下

朋友送「祖傳藥粉包」被警帶回派出所

小孩照書養　1歲半童不會走路

狂銷2.4億支最賣iPhone　今年5月將停產

《驚奇》洩密　神盾局長世紀騙局

Kiwebaby林進婚紗照曝光！

中天主播卡脖撞胸2女記者！東森要告了

擋車比中指　休旅車險遭自強號撞飛

泰國刷180萬！他神回打趴詐騙集團

更多

最夯影音

更多

同伴受困黏鼠板！鼠幫發動救兵 結局「全隊等救援」網求 :哪個牌子

小宇「知名度最高的唱作人」　一唱完蕭敬騰攤手：手環拿來

腳趾「凍甲」爆長米黃大膿包　醫猛一擠...牽絲拔出超療癒

勝利「見面會直銷賣假藥」　 GD制止：通過驗證再說吧...

閨蜜情深！阿雅奔到醫院看爸爸　回頭發現...大S就站在身後

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面