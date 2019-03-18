遭美指責人權狀況　陸反批「這國家自我感覺太好」

▲中美角力從貿易戰延伸到人權議題。（圖／CFP）

記者曾俊豪／北京報導

美國國務院近日發表2018年度《國別人權報告》，部分內容指責中國大陸的人權狀況。對此，大陸外交部發言人耿爽今（18日）再次痛批美國已經退出人權理事會，且自身人權紀錄劣跡斑斑，卻年復一年對其他國家人權狀況指手畫腳、說三道四，「這個國家可能自我感覺太好了」。

耿爽指出，中國人權狀況怎麼樣，中國人民最有發言權，國際社會大多數成員對此也有目共睹。他以上週五的聯合國人權理事會為例，核可中國參加第三輪國別人權審議的報告。

他提到，在核可會議上，中國代表團團長、外交部副部長樂玉成闡述中國特色人權發展道路、理念和實踐，介紹落實國別人權審議的建議和審議期間所宣佈的30項人權保障新舉措方面的重要進展，同時進一步就涉疆等各方關注的問題做出回應。

耿爽表示，該會議積極評價中國的人權成就，贊賞中國以開放、自信、坦誠的態度參加審議，歡迎中國對各國去年11月所提建議作出認真、負責任的反饋，決定核可中國參加審議的報告。充分說明中國人權發展道路、中國人權事業成就和中國人權保障決心獲得了國際社會的廣泛認同。

他強調，審議中各方提出346條建議，中方決定接受284條符合中國國情、有利於中國人權事業發展的建議，佔比82%，「數量和比例在主要大國中名列前茅」，彰顯中國保障和促進人權的決心，也再次表明中國人重信守諾，言必信，行必果。

耿爽還引用「人貴有自知之明」來形容美國，表示一個已經退出人權理事會，自身人權紀錄劣跡斑斑的國家，卻年復一年對其他國家人權狀況指手畫腳、說三道四，「這個國家可能自我感覺太好」；但它應該知道自己的言行已經招致國際社會多數成員的反感，希望這個國家能認真反思，用正確的態度處理人權問題，用正確的態度開展人權對話合作。