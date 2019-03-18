習近平訪義或見教宗方濟各　陸外交部回應

▲大陸國家主席習近平。（圖／路透）

記者曾俊豪／北京報導

大陸國家主席習近平預計21日到24日出訪義大利，是否順道訪問位在羅馬的梵蒂岡，並與教宗方濟各見面，大陸外交部發言人耿爽今（18日）指出，自己不了解有關情況。他強調，中方對改善中梵關係始終抱有誠意，並為此做出不懈努力。

耿爽提到，2018年9月中梵簽署關於主教任命的臨時性協議，這是雙方在關係改善進程中取得的重要階段性成果，「中方願繼續與梵方相向而行，進行建設性對話，增進理解，積累互信，推動雙方關係的改善進程不斷地向前發展」。

中國國家主席習近平將於21日前往義大利、摩洛哥與法國進行國事訪問，部分義大利媒體與熟悉中梵事務的人士指出，習近平很可能順道訪問位在羅馬的梵蒂岡，與教宗方濟各見面。

據義大利媒體（Askanews）7日便報導，對於習近平此次出訪是否會與教宗會晤，教廷外交部長蓋拉格（Paul Gallagher）出席活動時表示，「這目前並不在教宗的行程上」，但這則即時新聞目前已經被「下架」，引起外界更多想象。

對此，我外交部發言人李憲章先前指出，教廷已公開表示沒有規劃，外交部將持續關注未來相關發展，並和教廷保持密切聯繫，也期盼梵中主教協議與相關對話發展，有助於保障大陸天主教教友信仰生活，改善大陸日益嚴重的宗教自由問題。