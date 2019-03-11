花蓮港迎今年第一艘國際郵輪　威士特丹號搭載1909遊客靠港

▲威士特丹號郵總噸位數8萬2348噸，船長285公尺，載客甲板11層，最大時速24節，滿載旅客數1916人是花蓮港今年第一艘靠港的國際郵輪。（圖／記者王兆麟攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮港11日清晨迎接今年第一艘國際郵輪--威士特丹號郵輪，港務公司安排原住民歌舞，也引進台灣特色小吃和文創商品，讓國際遊客感受熱情的民俗風情。

威士特丹（Westerdam）號郵輪隸屬荷美航運公司的嘉年華旗下高階郵輪，2004年4月下水，總噸位數8萬2348噸，船長285公尺，載客甲板11層，最大時速24節，滿載旅客數1916人；今天搭載1909人靠泊花蓮港。

▲花蓮港務分公司為迎接今年第一艘且首航花蓮港之郵輪，為郵輪遊客安排了深具花蓮特色之原住民歌舞表演。

花蓮港務分公司為迎接2019年第一艘且首航花蓮港之郵輪，除安排深具花蓮特色之原住民歌舞表演外，亦引進台灣特色小吃（珍珠奶茶、雞蛋糕、章魚燒、手工巧克力）與花蓮特色商品（文創商品、高山茶、糕點、琉璃、藝術品）之販售，讓來訪之國際人士一下船，就能深深感受到台灣人熱情的民俗風情。

▲郵輪旅客與原住民舞者合影留念。

台灣港務公司花蓮港務分公司研究員林清富說，威士特丹號郵輪原本上一個靠泊港為石垣，可能因天候因素途中並未停靠，直接從沖繩航行到花蓮港。在花蓮陸地上的行程主要將遊覽太魯閣等知名景點，傍晚5時離港，前往基隆港。

花蓮港務分公司行政處長張自英表示，威士特丹號今天首航花蓮，預計4月7日將再度來訪；今年全年預計有10艘郵輪靠泊，期能在國際郵輪業務加持下，帶動花蓮的觀光產業發展，並拓展花蓮的國際視野，行銷全世界。