台灣燈會「阿凡達生命樹」夜裡發光　優雅串燈瀑布將現屏東體育館

地方中心／屏東報導

2019年的台灣燈會在屏東大鵬灣舉辦，此次燈會被民眾喻為「史上最美台灣燈會」，外媒評為「沒有雲霄飛車的迪士尼」，大家都讚不絕口。而主展期至3月3日將劃下句點，對此屏東縣政府原民處長伍麗華7日面對媒體時表示，其中類似電影阿凡達場景的「生命樹」未來將座落屏東縣體育館前，夜間也會點燈繼續發光、陪伴縣民。

▲生命樹在夜晚看起來超夢幻，彷彿在仙境。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）



2019台灣燈會美出新高度，首次燈會不以生肖為主題，改讓土地、人文發聲，像是南島原鄉燈區從南島文化、台灣原民為發想設計，琉璃、圖騰、族語、部落精靈等元素加上燈光效果，形塑出如同電影阿凡達般奇幻場景。

其中最吸睛的打卡熱點就是15米高的主燈「生命樹」，垂掛的串燈及樹幹中的燈光一層層向上亮起，完全不靠3D特效就能打照出奇幻的震撼場景，像極了電影阿凡達裡的生命樹，優雅的串燈瀑布令觀賞民眾紛紛搶著在此停留，與它留下美美合影。

伍麗華指出，2019台灣燈會的南島原鄉燈區，以整個南島語系來構思原住民文化，透過生命樹來訴說南島民族共同生命的起源及傳承古老的記憶，這是在台灣燈會30年來原住民燈區不曾有過的。

▲許多民眾拿起相機爭相拍攝。



伍麗華也說明，「生命樹」之後將放置在屏東縣體育館，而象徵祖靈之眼的「Mata的線索」將座落屏東公園的湖畔旁，「雄豬戰起」、「百合花的守護」將移置長治百合園區，至於「織紋原藝」、「光合作用」等將移置吾拉魯滋部落，「琉璃森林」則會移置墾丁福華飯店，最後「喝水的源頭」將會借展給桃園農博。

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