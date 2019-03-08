宣誓就職需「手掌放開五指併攏」　林昶佐批管太多

▲台南市Ingay Tali穎艾達利議員，以原住民語宣讀誓詞完成就職。（圖／記者林悅翻攝）



政治中心／綜合報導

時代力量立委林昶佐8日質疑《宣誓條例》規定宣誓人要肅立向國旗及國父遺像、五指併攏，「實在管太多」，建議不合時宜的條例要儘速修正。

台南市平地原住民議員穎艾達利（Ingay Tali）去年12月25日因未在議會提供的中文誓詞上簽名蓋章，遭台南地院認定並未完成宣誓，後經台南市議會提供中文、阿美族母語拼音的雙語誓詞後，才於今年1月8日以阿美族語補宣誓完成就職。不過，穎艾達利於宣示過程中並沒有唱國歌，也未向國父遺像行三鞠躬禮。

林昶佐上午偕穎艾達利（Ingay Tali）召開記者會說，依據《宣誓條例》第5條規定，「宣誓人肅立向國旗及國父遺像，舉右手向上伸直，手掌放開，五指併攏，掌心向前，宣讀誓詞」，兩人認為「這種規定實在管太多」，且部分身障人士恐怕無法做出符合宣誓條例規定的動作。

林昶佐強調，民主社會應該是向人民宣示，宣誓條例卻規定向孫文宣誓，是舊時代留下來的八股思維。

穎艾達利則說，《宣誓條例》中規定的具體手勢、面對特定個人的芻像符碼，是剝奪民主制度下權力移轉的邏輯，並認為對著「人」與「黨國」等符號的儀式輸誠，絕對不是愛國主義，而是類似宗教的儀式崇拜，「這不只不是民主，根本就是反民主」。

林昶佐說，他2017年就提案修法，卻遭國民黨封殺，盼儘速修法。