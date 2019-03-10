高中生對峙原住民被帶風向　將提告CNN求償77億…律師：很惡毒

▲桑德曼（圖左）的影片引起廣大討論。（圖／翻攝自IG／ka_ya11）

國際中心／綜合報導

美國科文頓天主教高中16歲男學生桑德曼（Nick Sandmann）今年1月被拍到與原住民軍人對峙，當時他戴著「讓美國再次偉大」帽子並露出一抹笑容，隨後遭到各大外媒報導。他的律師伍德（L. Lin Wood）日前透過電視節目表示，預計下周對CNN提起訴訟，求償至少2.5億美元（約台幣77億元）。

《國會山報》（The Hill）報導，伍德接受《福斯新聞》節目受訪時提到，他打算在下周向CNN提起訴訟，日期可能是11日或12日，「CNN對於桑德曼的直接攻擊可能比《華盛頓郵報》更加惡毒，且CNN在數百萬人的家中播出。」桑德曼2月曾對《華郵》提告。

伍德斥責，桑德曼當時並沒有做錯任何事情，但媒體卻把他塑造成霸凌者，CNN則透過社群媒體發布相關影片，且強調他戴著挺川普的紅色帽子，「他們為何不停下來？只要花費1小時瀏覽網路，找到真相接著報導呢？」

對於CNN的新聞，伍德抨擊這完全是邪惡、錯誤的，「CNN將在下周被提告，案件（求償）金額可能高於對《華盛頓郵報》的訴訟。」他補充，桑德曼的名譽受到損害，希望CNN別再這樣做了。

根據原先流傳的影片，桑德曼當時在華府林肯紀念堂（Lincoln Memorial）與原住民軍人菲力普斯（Nathan Phillips）對峙，旁邊則圍繞著其他青少年並高喊「築牆」、「川普2020」，看起來就像他在嘲笑老人。

不過，桑德曼1月21日發布聲明表示，當時他與同學先遭到4名非裔少年辱罵，他決定唱校歌來回應，後來菲力普斯則拿著鼓走向他，他並未嘲笑對方，也沒有做出攻擊或其他不禮貌的舉動，只是不懂這位原住民靠近他的意圖為何。