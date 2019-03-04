【英語多益通】老外也愛台灣味！阮光民用漫畫進軍德文市場

文／郭韋吟

說起漫畫，多數人可能會直覺想到《哆啦A 夢》、《海賊王》；再厲害一點的動漫迷，或許還能細數日本漫畫家的名字，像是藤子不二雄、尾田榮一郎、井上雄彥⋯⋯。漫畫陪伴許多人走過青春，但漫畫早已不只是青少年讀物，還是成年人的共同記憶，形成獨特的文化，跨越國界，化身國際交流的種子。

▲阮光民認為，廣泛接觸與學習有助於找到興趣、啟發生涯志向。（照片提供／阮光民）

成名作改編偶像劇 發行德文版

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漫畫家阮光民就是將台灣文化以漫畫形式帶到國際的代表人物，更被譽為台灣最知名的圖像小說家。他20年的漫畫資歷中獲獎無數，最近的一次，是獲得2017年金漫獎最佳青年漫畫和年度漫畫雙料大獎。2018年年初，他又二度參加法國安古蘭國際漫畫節，以繪出台灣特有鄉土人情味的得獎作品《用九柑仔店》參展，吸引不少外國讀者駐足。

▲阮光民的《用九柑仔店》去年在法國安古蘭國際漫畫節展出，充滿台灣懷舊風情。（照片提供／阮光民）

早期的成名作《東華春理髮廳》，描述一對兄妹因為父親留下的理髮店而相遇，產生衝突與和解的過程，是第一部被改編拍成偶像劇的台灣本土原創漫畫。這部漫畫除了在台灣發行，去年也出版德文版，5月時他巡迴德國柏林、科隆、符茲堡、愛爾朗根等四個城市，舉辦作品朗讀會，不僅將濃濃的台灣溫情透過創作散播到海外，也證明了台灣漫畫有進軍德文市場的實力。

阮光民謙虛地說，自己並不是畫得最好的那一個，也從未立志成為一位漫畫家，會成為漫畫家純粹是因為「想畫，不畫手會癢」，再加上沒有中途放棄，一路堅持，不知不覺走到今日。

從很小的時候開始，阮光民就喜歡畫畫，總是每天畫、看到什麼畫什麼，畫布袋戲人偶、畫漫畫人物老夫子。愛畫也愛看漫畫的他不只放學後畫，上課時也畫，課本都拿來當創作畫紙。

他會在書角空白處畫上翻頁就能看見連續動作的火柴人，也會跟朋友玩畫圖接龍，一人先畫一張圖，另一人再接力在圖上加工。渾然天成的創作動力，是阮光民最原始的漫畫靈魂，在筆下萌生。

國中畢業時，為了念跟畫畫最接近的科系，他選擇就讀斗六家商廣告設計科。阮光民很慶幸那時不管什麼都得學，像是素描、印刷、排版、攝影等，儘管都學得不深入，但起碼廣泛接觸後，就知道自己對哪個面向更有興趣，對生涯發展也有幫助，也因此學了不少繪圖技法。

離開舒適圈 以生活日常醞釀創作養分

阮光民家中經濟狀況不寬裕，經常得為生活所需半工半讀。曾在雲林阿公的雜貨店裡幫忙顧店、在超市打工、做廣告看板，做過各式各樣工作的他卻不以為苦，反而笑著說，「那些越是在生活中不起眼的平凡小事，到後來都可能成為創作的養分。」例如《用九柑仔店》，靈感正是來自他的童年記憶，也即將被拍成電視劇。

阮光民接觸漫畫工作的起點，是從他1997年進入以《小和尚》成名的漫畫家賴有賢的工作室開始。他先是寄了自己的三張作品過去，沒想到一周左右便收到面試通知。得到與漫畫相關的工作機會固然令他十分欣喜，但薪水卻比他原本在斗六做看板的薪水還少。留下或北上，一度成為他的人生選擇題。

令他印象最深刻的是，當時父母還特地開車陪他一起北上面試，「鄉下孩子要去台北工作難免擔心吧」，阮光民說：「但如果不去闖、不去試，又怎知道結果好壞？」他邊回憶邊笑著說，不知如果當時選擇留在雲林，現在的人生會如何？

當漫畫助手一年後，他便獲得長鴻新人獎的肯定。阮光民笑著說：「既然得獎了，應該算畫得還不錯，就繼續畫唄。」他在工作室畫了六年，直到2003年賴有賢要去中國工作，阮光民選擇留在台灣，開始他白天在廣告公司工作，晚上回家繼續創作的生活。

▲阮光民2018年也獲邀參加紐約「漫畫及卡通博物館藝術節」，在現場即席創作。（照片提供／阮光民）

做該做的事不跟流行 按部就班拚理想

在廣告公司工作有時得加班到很晚，下了班還要畫漫畫確實很累，但他總咬著牙告訴自己「畫完一張了」比起心想「下班還要畫」來得有成就感，當轉念一想，疲累過了也就畫完了。許多人說想完成夢想，卻未曾付諸行動，阮光民說：「夢想，是像夢一樣抓不到的；理想，卻是按部就班去做就能達成的。」

從斗六到台北，再到法國、德國發表作品，問阮光民是否曾想過自己的漫畫有一天可以走上國際？他笑著說自己連明天要做什麼都不曉得了，倒是實際參展國際漫畫節之後，令他深深感受到台灣漫畫工業與國際的差異。

例如在法國安古蘭漫畫節時，節慶當日全城國中小學生下午可以不用上課看展；又如在城市牆面上畫有競賽勝出的作品，「像整個城市都支持著漫畫家一樣。」他邊說，似也邊想著作品有天也畫在那牆上。

阮光民深知在台灣當漫畫家並不吃香，無論入行或轉行門都窄，所以一點也不鼓勵年輕人學他，「把興趣當職業，有時是憂喜參半的」。除非，是真的熱衷畫漫畫。

「想做要真的去做，不要只是想，但一定要先懂得填飽肚子。」阮光民舉例，國外漫畫家多數都還有一份正職，創作只是副業。他強調，如果不能養活自己，要實現什麼理想都是空談。他坦言自己也想過是否要繼續畫，「只是每次都『剛好』得獎了」，才讓他更有畫下去的動力。

說自己英文不夠好的阮光民表示，每次出國參展好在都有翻譯在旁幫忙，如果真遇到聽不懂對方說什麼，他就會笑著說「slowly（說慢點）」。從前上課也常為英文文法所苦的他說，以前沒學好也沒環境，現在有機會當然希望自己英文更好，「起碼跟外國人溝通時不會支支吾吾，看到英文信也不用轉貼到Google翻譯後才懂。」

除了練好英文，他更鼓勵年輕人多閱讀、多參加創作競賽，也提醒避免得失心太重。他形容創作就像爬樓梯，一直想著頂點很高反而就不想爬了，所以只要專注腳下每個階梯就好。老實誠懇如他，也始終堅持「做好該做的事」，得獎與否的事則交給別人。一路走來也已證明，能得獎絕不是「剛好」而已。

About阮光民

出生：1973年

現職：漫畫家

學歷：中國科技大學室內設計系

經歷：2018年及2012年法國安古蘭國際漫畫節（台法漫畫交流）、2015德國柏林文學駐村作家、2011法國香貝里漫畫節（台法漫畫交流）

作品：《鐵道奏鳴曲》、《用九柑仔店》、《幸福調味料》、《東華春理髮廳》、《天國餐廳》

獲獎：2017第八屆金漫獎青年漫畫獎／年度漫畫大獎、2014新竹內灣夢之鐵動漫原創大賽首獎、2012行政院文化部金漫獎一般漫畫類優勝

本文選自《English OK》No. 13



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