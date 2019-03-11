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雲端最前線／決戰316！藍力拚四席全拿 民進黨防韓流延燒2020

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新聞節目中心／綜合報導

四席立委補選16日投票，民進黨這次傾全黨之力，輔選深綠的新北三重區及台南市第二選區，據了解黨內評估，這二選區選情依舊十分艱困。黨內人士表示，三重及台南象徵意義大，在黨內全力衝刺下，若仍無法守住，代表連綠軍都尚無法「回歸」，對2020年大選當然有負面效應。《雲端最前線》11日邀請桃園市議員舒翠玲、前立法委員沈富雄、國民黨文傳會副主委洪孟楷、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深入探討此議題。

2018年縣市長選舉民進黨慘敗，新北市、台南市、彰化縣、金門縣各補選一席立委，16日四縣市立委補選投票再次決戰，新北三重選區、台南第二選區傳統綠大於藍，國民黨引韓流強攻，民進黨則有輸不得的壓力。選前黃金周末，政壇大咖分赴各地陪候選人拜票，高雄市長韓國瑜到台南助攻，「韓流」聲勢強強滾；行政院長蘇貞昌、交通部長林佳龍在新北護盤，力守三重選區。

▲新北市長侯友宜10日陪同國民黨三重立委候選人鄭世維掃街。（圖／鄭辦提供）

▲新北市長侯友宜10日陪同國民黨三重立委候選人鄭世維掃街。（圖／鄭辦提供

民進黨這次傾全黨之力，輔選深綠的新北三重區及台南市第二選區，據了解黨內評估，這二選區選情依舊十分艱困。黨內人士表示，三重及台南象徵意義大，在黨內全力衝刺下，若仍無法守住，代表連綠軍都尚無法「回歸」，對2020年大選當然有負面效應。

這次立委補選，民進黨提名三席，目標要力守新北、台南，力求彰化突圍。黨內大咖幾乎總動員，包含蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、行政院副院長陳其邁、黨主席卓榮泰、桃園市長鄭文燦、行政院前院長賴清德，全力輔選。

尤其台南補選面臨強力挑戰，賴清德幾乎每天以「苦行僧」方式，陪同候選人郭國文站街口、掃街拜票，台南市長黃偉哲也曾請假輔選，並透過妻子及母親幫忙拉票。蔡英文總統昨更在臉書推薦郭國文，也呼應賴清德的「民進黨剩一口氣」說法，呼籲大家一起來拚台南這席補選。

▼國民黨台南市第二選區立委補選候選人謝龍介幫柚農找通路，3月8日由通路商與柚農代表在麻豆代天府簽約，購買50貨櫃70萬斤麻豆文旦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國民黨台南市第二選區立委補選候選人謝龍介幫柚農找通路，3月8日由通路商與柚農代表在麻豆代天府簽約，購買50貨櫃70萬斤麻豆文旦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黨內人士表示，這次立委補選的重要意義，在於歷經去年九合一敗選後，民進黨能否逐漸重拾民眾信任，進一步讓整體綠營士氣「止跌回升」。尤其三重、台南兩選區的基本盤勢向來綠大於藍，對民進黨的象徵意義大，若無法獲勝，代表連偏綠選民都還無法找回。

總統立委大選明年初登場，黨內人士說，2008年民進黨大敗，但靠著幾場補選獲勝，逐漸累積能量，也找回基層士氣。今年補選，藍營各地候選人搶搭韓國瑜熱潮，民進黨已全力投入，若仍無法抵抗「韓流」，接下來的大選，即使韓國瑜不選總統，藍營仍會複製由韓國瑜扮演輔選要角的模式，民進黨壓力將更大。《雲端最前線》11日邀請桃園市議員舒翠玲、前立法委員沈富雄、國民黨文傳會副主委洪孟楷、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深入探討此議題。

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根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，每天中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周一至週五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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關鍵字：雲端最前線,直播,316,立委補選,國民黨,民進黨,韓流

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