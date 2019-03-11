響應宗教自由　蔡英文：台灣了解被剝奪、身份被抹煞的感受

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文11日上午出席「2019年印太區域保衛宗教自由公民社會對話開幕典禮」時指出，壓制人權和民主價值的國家，政府歧視，甚至以暴力鎮壓想追尋信仰的人，在這些國家，政府試圖摧毀宗教組織、摧毀神像和宗教象徵物、迫使宗教領袖流亡；她強調，台灣深刻了解權利被剝奪、身份被抹煞，以及生活方式遭受挑戰的感受。

蔡英文在致詞時，首先向美國國際宗教自由無任所大使布朗巴克致意，並強調在1998年時，布朗貝克擔任美國參議員，推動通過《國際宗教自由法》，這個法案也創設了美國國際宗教自由大使這個職務。



蔡英文表示，從去年以來，布朗貝克大使走遍世界各地，呼籲各國政府及人民尊重宗教自由，「今天他親自蒞臨與會，讓這個重要活動格外顯得更有意義。」



對於宗教自由的議題，蔡英文說，美國第三任總統傑佛遜政教分離的主張，意義在於，國家不應干涉控制宗教，同時政府應該營造包容接納的環境，尊重少數族群和多元文化。

蔡英文表示，不因彼此信仰不同而對立，反而是因為我們共享這包容、接納的精神，而得以凝聚在一起，「無論是信徒或非信徒，我們都將共同合作，迎接二十一世紀的挑戰。」



在台灣方面，蔡英文表示，許多人信仰各種不同的亞洲傳統宗教，也有些人信奉世界其他地方傳來的宗教；她也提到在會場附近的新生南路，有「天堂之路」的美譽，因為如果漫步在新生南路上，就會發現沿路有佛教、伊斯蘭教、基督徒、天主教和摩門教的會所比鄰而居。



「在台灣，宗教自由已經成為我們民主生活方式中重要的一部分。」蔡英文說，台灣是移民社會，台灣人不斷學習著如何跨越差異，接納過去不同時期以及現今來自世界各地不同地方的人。



蔡英文表示，在過去兩年來，看到越來越多南亞和東南亞的伊斯蘭教、天主教和印度教的朋友到台居住，他們的文化、宗教、飲食，豐富了社會的內涵。





接著蔡英文話鋒一轉，意有所指談起兩岸議題，直指「宗教自由依然正遭受威脅迫害」，談到壓制人權和民主價值的國家，政府歧視，甚至以暴力鎮壓那些想追尋信仰的人。



蔡英文說，在這些國家，看到政府試圖摧毀宗教組織、摧毀神像和宗教象徵物、迫使宗教領袖流亡，人民因為信仰被關進再教育營，並被強迫違反宗教禁忌。

「台灣深刻了解權利被剝奪、身分被抹煞以及生活方式遭受挑戰的感受。」蔡英文表示，台灣選擇與受專制政權壓迫、被剝奪宗教自由的人民站在一起。



蔡英文進一步說，這也就是為什麼不斷努力，加強與全世界志同道合的朋友們合作，建立以價值信念為基礎的夥伴關係，致力打造一個免於擔憂因宗教或種族不同而處於恐懼、迫害甚至流亡的世界。

最後，蔡英文引用布朗貝克大使在美國參議院外交關係委員會曾說過的話作結：「自由始於內心深處。」

她強調，大家跳脫宗教、傳統與身分的藩籬，齊聚在此，共同為受壓迫者爭取宗教自由，給陷在絕望裡的人帶來希望，給困在黑暗中的人帶來亮光，「歷史告訴我們，當越多人可以生活免於恐懼時，國家就會更加安定、和平與繁榮。」

▲蔡英文出席印太區域保衛宗教自由公民社會對話開幕。（圖／記者屠惠剛攝，下同）