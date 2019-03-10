憂核電成2020選舉包袱　許智傑：絕對影響民進黨選情

▲總統蔡英文。（圖／記者李毓康攝）



政治中心／綜合報導

去年以核養綠公投通過，民進黨政府推動的「2025非核家園」受到質疑，再加上國民黨近日不斷重申核電的重要性，能源議題將成為總統大選攻防重點。對此，民進黨立委賴瑞隆認為，選舉到了能源政策勢必會被炒作；而民進黨立委許智傑也擔憂能源、空汙、漲電價等議題，絕對是民進黨2020的選戰包袱。

行政院長蘇貞昌日前表示不重啟核四，強調「未來能源政策，在不重啟、不延役核電廠的原則下，一定要努力推動再生能源」，遭批忽視公投結果。接著，朱立倫拋出未來若重返執政，將重啟核四，前總統馬英九也批評，「蔡政府把頭埋在沙裡，不願面對事實與民意」，核電議題引發藍綠攻防戰。

賴瑞隆認為，選舉到了能源政策勢必會被炒作，但民進黨的能源政策很清楚，就是「非核家園、推動綠能、減少燃煤發電量」，他充分尊重社會不同意見，但各種能源政策的建議，還是要根據科學數據及現實狀況。

許智傑則主張「2035非核家園」，他認為，待再生能源、綠能較成熟後，再來推動非核家園，民眾較不會擔心有缺電問題。另外，電價也絕對是左右2020選舉的一大關鍵，他表示儘管經濟部算出電價漲幅，不過政務委員龔明鑫卻保證今年電價不會漲，也有不具名立委擔憂，電價漲絕對影響選情，但若不漲也可能讓民眾覺得是買票，擔心是不是明年選完就漲，「這的確都是民進黨的執政包袱」。

針對朱立倫提出將重啟核四，賴瑞隆以核廢料去處為例，他表示目前全台沒有一個縣市願意存放核廢料，也還沒有處理核廢料的技術，這些都是大家要理性面對的問題。許智傑則認為，核廢料存放處的解答應該是新北市，朱立倫應先跟侯友宜講好，新北的乾貯場要不要發使用執照，「朱立倫應公開向社會表態，而不是當上總統之後才要表態」。

至於國民黨2020選戰打重啟核四議題，是否有利？許智傑表示，台灣位於地震帶，民進黨堅守核能安全的立場，反觀國民黨堅持重啟核四，相信也會有兩端聲音，未必是利多。