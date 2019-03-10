風雨同心相挺郭國文　守護台南綠營總動員

▲民進黨台南市立委補選候選人郭國文在新化夜市場地舉辦萬人造勢大會，僅管下著雨現場鄉親依舊風雨同心熱情支持，綠營總動員力挺郭國文，316團結贏得這次選戰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

立委補選前黃金週，民進黨台南市立委補選候選人郭國文3月10日在新化夜市場地舉辦萬人造勢大會，僅管下著雨現場鄉親依舊風雨同心熱情支持，「郭國文當選！」的加油聲紛紛不絕。

現場賴清德前院長、黃偉哲市長、陳亭妃、林俊憲、管碧玲、許智傑、陳靜敏立委及黃振彥立委候選人．．等綠營大將雲集，內政部陳宗彥次長及多位民進黨籍台南市議員也到場為郭國文加油相挺，會場由吳思瑤、蔡易餘2位立委擔任活動主持人，將支持郭國文的氣氛炒到最高點。

陳水扁前總統也以影像拜託大家集中選票支持2號郭國文，陳亭妃籲請大家為郭國文催票，展現民進黨的團結贏得316的立委補選，照顧農、漁民的生活、加值台南的工商發展、守護台灣的民主。

賴清德院長強調2018大選後，民進黨只剩一口氣，所以這次立委補選，我們更要爭一口氣，讓郭國文當選，也要讓台南過關，因為這是一場攸關台灣主權，最重要的一戰。賴清德並懇請鄉親「讓他拜託一下」，讓郭國文當選，讓民進黨重新站起，讓台灣能夠生存團結。

黃偉哲市長說明他和郭國文是學生時代就認識的朋友，一路他看到郭國文堅持不懈為勞工權益奮鬥，更因此發生車禍造成腳的不便，但他沒有改變初心，不只繼續勞權的爭取，更全面性地投入政治，為台南漁農及工商發展致力。

陳亭妃特別拜託鄉親幫郭國文要催票，台南總動員讓郭國文順利當選。陳亭妃說明民進黨從過去到現在，從黨外到執政，這幾十年來，有許多台南民主前輩跟民意代表，努力打拚，才能在台南執政，過去的人為台南打拚，不容許被抹消掉，民進黨絕對是團結，一致對外，要拜託所有的鄉親長輩，民進黨的團結要靠大家，3月16日讓民進黨一定要團結，贏得這次選戰。管碧玲委員及陳昭姿醫生也呼籲大家一定要出來投票，讓堅持民主、認真做事的郭國文順利當選，不要被被對手膨風的話術騙了，讓台灣的民主與台南的發展，發生不可補的遺憾。

郭國文說他的對手一直在複製「韓流模式」，所謂的韓流模式就是先說一個城市又老又醜，然後再說我能讓這個城市變好，放毒又解毒都是他一人的意思。所以他的對手整天在唱衰台南，說台南是個悲情的城市。但實情是台南是個進步的城，不只南科的產質增大，台積電更在建置5奈米、3奈米廠，農業產值也從過去的400多成長到現在的600多億元，這都是台南進步的象徵。

郭國文強調自己是個實在的人，不會像對手整天「練肖話」、「尚敖介」。如果他能進入國會，他首先會推動3件事情，將老農年金提高至8000元，要求每年撥年200億補助勞保年金，讓所有的勞工朋友可以活到老領到老，要求發展南科第三基地，讓台南的經濟引擎越轉越好。郭國文請鄉親能給他一個為台南服務的機會，拜託大家為他拉票，讓他順利當選進入國會。