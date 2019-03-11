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長榮中學高品霓及黃研綸　榮獲港科大、港中大全額獎學金

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▲長榮中學高品霓及黃研綸同學，榮獲港科大、港中大全額獎學金，郭祐晴錄取香港科技大學商學院，表現十分優異。（圖／記者林悅翻攝）

▲長榮中學高品霓及黃研綸同學，榮獲港科大、港中大全額獎學金，郭祐晴錄取香港科技大學商學院，表現十分優異。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長榮中學繼108年學測開出紅盤，2人75滿級分、4人五選四滿級分之後，其中菁英班高品霓錄取香港科技大學，並榮獲全額獎學金，包含4年免學費並提供住宿費、生活費等約300多萬元，殊為難得。

另郭祐晴錄取香港科技大學商學院、黃研綸錄取香港理工學院生物醫學工程學系；高品霓及黃研綸兩位同時也錄取香港中文大學的生物醫學工程學系和生物醫學系且，皆榮獲獎學金，展現其極佳面試和英語能力，參加兩大學面試的學生，來自諸多台灣傑出高中與雙語高中，長榮中學高中部能有此佳績，歸功於六年一貫的完整課程計畫。

學測過後，這3位同學馬不停蹄的準備面試資料，口考題目多元且以全英文進行，如：就讀意願、考慮大學的優先考量、分析自身優缺點、團體合作領導力及情境假設題，可看出國外學校取材重心，以及考驗3位同學在台吸收知識是否能跟上國際競爭，3位皆獲得青睞。

校長王昭卿表示，今年學測成績刷新長中歷史記錄，感謝各位老師們的辛勞，帶領學生邁向成功之路。錄取的同學們也分享：「非常感謝校方的栽培，給予完整的讀書計畫，只要跟隨老師的步伐，即能獲得良好的複習成效，同時也能展現於學測成績中，希望將自己錄取的喜悅分享給學弟妹，相信長中就對了！」。

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關鍵字：長榮中學高品霓及黃研綸　榮獲港科大、港中大全額獎學金

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