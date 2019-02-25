南一中學生錄取「全球最難進大學」　獎學金千萬還包食宿旅遊

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台南一中一名柯姓同學成功錄取，堪稱「全球最難進的夢幻大學」的阿布達比紐約大學分校就讀，4年內可賺到上看千萬元的獎學金，還可以到美國總校、各國分校遊學，更大器的是，學校的歷史教學竟是大費周章帶學生們搭機前往探訪古蹟。

柯姓同學表示，其實自己很幸運，因為在校成績並不是頂尖，但是成績符合阿布達比紐約分校的標準，再加上朋友的介紹，才讓他鼓起勇氣前往甄試，最後錄取進電機系。

由於這所學校會有這麼多人搶進，錄取率又比哈佛大學還少，主要原因是校方會補助4年的學雜費，住宿費、伙食費、課外活動費用、醫療保險、區域旅遊等全都包下來，一年大約有8萬美金(約台幣246萬元)，四年可賺進千萬元的獎學金。不僅如此，學校還會提供海外分校遊學、實習機會。

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▼台南一中柯姓同學甄選入取該校電機系。（圖／翻攝自紐約大學阿布達比分校官網）

▼紐約大學阿布達比分校提供學生獎學金，還包吃包住包遊學。（圖／翻攝自NYU Abu Dhabi粉絲專頁）

對此，柯姓同學說，除了這所學校高額的獎學金外，主要還是看中學校具有國際視野，且會讓學生有實地考察參與的經驗。他分享，之前在前往學校面試時，有許多來自一百多個來自各國優秀的學生，是具相當挑戰性的。

柯同學提到，當他去面試時，第一次看到阿布達比城市的規模又新、又漂亮，到處都是金碧輝煌的建築物，環境設備都相當齊全，但唯一就是食物不好吃。

紐約大學阿布達比分校自2010年開始招生，該校教師三分之一來自紐約大學、三分之一自主招聘、三分之一是各國名校客座教授。中研院歐美研究所研究員李瑞中就曾任該校副教授，他表示其實這間學校看重的不是學生成績，而是學生的自我特色，創造屬於獨特的學習歷程。

