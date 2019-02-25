千萬獎學金＆包吃包住！南一中學生申請到阿布達比紐約大學分校

▲阿布達比紐約大學分校校區一景。（圖／取自NYC ABU DHABIE官網）

記者林悅／台南報導

世界各國積極搶收國際人才，許多大學都祭出高額獎學金及相關優惠措施，希望吸引菁英來就讀，台南一中柯姓學生今年申請到阿布達比紐約大學分校就讀，4年的總獎學金上逾千萬元，還包吃住令人欽羡。

據了解，台南一中柯姓學生經其他朋友介紹前往甄選並順利錄取，開學後將前往阿布達比就讀電機系。阿布達比提供獎學金4年高達千萬元，補助學雜費與生活費，上課及吃、住全包， 一年大約8萬美金，且還提供到紐約大學美國總校及德國分校遊學全額補助的好條件。

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柯姓學生謙稱自己成績並不是頂尖，而是符合阿布達比分校的錄取成績，他表示會選擇這所學校，除了該校獎學金高外，看中的是學校的國際化，他前往學校甄選面試時，發現有來自世界1百多個國家的優秀學生來甄選，他覺得相當有挑戰性與競爭性。

柯姓學生說，其實很多人對阿布達比這個國家並不了解，他去甄選面試時，看到阿布達比的城市規模覺得又新又漂亮，所有的建築物都非常新穎，且城市建在沙漠中，令人非常吃驚，感到食物不大好吃。他希望以以阿不達比作為跳板，航向全球。

阿布達比是阿拉伯聯合大公國之阿布達比酋長國的首府，也是阿拉伯聯合大公國的首都。阿布達比位於阿拉伯聯合大公國的中西邊海岸，位於波斯灣的一個T字形島嶼上。2006年人口大約為180萬，而80％人口持有外國國籍，它是世界上外派員工生活費用最昂貴的城市之一，在阿聯內僅次於杜拜，阿布達比因為坐擁全球第五大石油蘊藏，國家十分富庶。

▲阿布達比紐約大學分校校區一景。（圖／取自NYC ABU DHABIE官網）