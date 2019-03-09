宜蘭家扶紅包送暖　助學傳愛頒285萬獎學金

▲▼宜蘭家庭扶助中心「2019上半年度獎助學金頒獎典禮」，共計頒出285萬獎助學金，有442位成績優異的學生獲得肯定，場面溫馨。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭家庭扶助中心9日舉辦「2019上半年度獎助學金頒獎典禮」，共計頒出285萬獎助學金，有442位成績優異的學生獲得肯定，場面溫馨。

宜蘭家庭扶助中心表示，小親就讀五專5年級，父親因病辭世，自幼由母親獨力撫養，然母親在積勞成疾的狀況下，竟發現罹患癌症，經治療後雖有逐漸康復，然身體狀況持續不佳，僅能從事臨時工作，而小親家庭卻無法申請低收資源，因此小親自就讀五專起，均申請學貸支應就學支出，學貸龐大的狀況下，小親就學之餘，尚需利用課餘時間到飲料店打工，賺取生活費支應家庭開支，且成績維持優異水平，實屬不易。

小筠就讀大學3年級，父親因年邁，僅能從事臨時工，母親則需照顧年幼弟弟及高齡90歲患有失智症的祖母，另尚有一名就讀國小的弟弟，家庭支出相當大，小筠體諒父母辛勞，利用課餘時間在外打工，並維持優異的成績，為節省交通費用，少有時間能返家，所幸有獎助學金的挹注，減輕小筠的就學壓力。

該中心許孟爵主任表示，小親是這群受獎同學們的縮影，因家庭經濟貧困，總要煩惱學費、生活費等支出，常需兼顧就學、打工，甚至可能沒有時間陪伴家人，彷如八爪章魚一般，希冀抓住每個機會，卻似什麼都抓不住。

幸運的是，春節年假後有許多愛心人士，將過年紅包捐出一部分，積少成多，給予這些學生鼓勵與關懷，讓他們能把握幸福，順利就學，成為有希望的種子，以成長茁壯，期待未來更多人加入助學行動。