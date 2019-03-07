　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

全國最多！台師大供49公費生　一路念到碩士最高領64.4萬獎學金

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 台師大畢業生。（圖／台師大提供）

▲台師大今年招收公費生49名為全國最多，畢業直接擔任教職。（圖／台師大提供）

記者崔至雲／台北報導

108學測成績2月25日已公布，大學個人申請及繁星推薦也從3月陸續開跑，為吸引成績優異學生，台灣師範大學提供多項措施，包括師資公費生名額；新生入學成績優異獎學金，從大學一路讀到碩士班，最多可領64萬4000元；另為加強扶助弱勢，擴大「晨光計畫」並提供54個名額，優先錄取經濟弱勢生或新移民子女。

台師大指出，108學年度教育部核定師資培育公費生名額，台師大指定培育公費生共49名，約佔全國中等學校公費缺額的5成，公費生名額中，甄選高中畢業生11名，包括經指考管道3名、原住民及離島保送甄試管道8名，另外甄選校內師資生38名，合計49名。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 台師大畢業生。（圖／台師大提供）

▲吸引資優高中生，台師大祭最高額獎學金64.4萬元。（圖／台師大提供）

因應縣市師資培育需求，台師大進一步說明，公費生甄選名額相較去年大幅增加約31%，學生就讀台師大、確立從事教職志向後，將有更多機會透過校內甄選管道，進而爭取成為師資培育公費生、參與輔導培育，凡具有公費生資格，不但每學期補助學雜費、住宿費、書籍費與生活津貼等獎學金5萬元，更能在畢業後直接分發到各指定縣市擔任教職。

另外，針對弱勢學生，台師大實施「晨光計畫」，每系於個人申請入學管道皆提供1至2個經濟弱勢生優先錄取名額，共計42名，而今年又再加碼，提供12個扶弱名額，由光電工程學士學位學程、生命科學系、企業管理學系、學習科學學士學位學程、表演藝術學士學位學程共同成立「不分系招生（晨光組）」，優先錄取具潛能的經濟弱勢生（低收、中低收、特殊境遇家庭）或新移民子女。

▲▼ 台師大畢業生。（圖／台師大提供）

▲台師大公費生畢業典禮。（圖／台師大提供）

台師大也表示，凡學測成績達74級分以上、獲得國際奧林匹亞競賽或其他相當國際科學競賽銅牌獎以上、獲得美國國際科技展覽四等獎以上，或參加音樂、美術、體育等國際競賽有傑出優異表現中一項，就有機會獲得高達50萬元高額獎學金；成績優異且直升碩士班，合計6年最高可獲得64萬4000元獎學金，希望吸引優秀學生入學。

ET快訊
連員工都不知！麥當勞質感「消光黑紙袋」網曝限量款秘密
「上班當天才知不用來」國巨爆無預警裁員　走的都是台籍員工
「感受冰冷移屍推車」震撼教育　76酒駕累犯殯儀館上課嚇歪

關鍵字：台師大,公費生,獎學金,學測,個人申請,繁星推薦

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

【廣編】LINE TV《EXO的爬梯子世界旅行第二季》700粉秒殺報名慶功

講不聽！我國籍旅客搭麗娜輪帶「福建肉燕」　驗出非洲豬瘟病毒

東南科大遭爆外籍生淪廉價勞工　教育部：若違法將嚴懲絕不寬貸

赴日搶攻黃金周觀光！「3國寶大師」出征前先合體　破天荒機捷快閃

開放台灣觀眾選結局！慕尼黑室內劇院《夜半鼓聲》海報暗示男男戀？

影／全球一度不到300隻！基因揭露黑面琵鷺減少2大主因

兵變咒纏繞！女咬牙「上班吃飯休息」自拍報備　男友1原因秒甩...她傻住了

韓國瑜意外現身《336天使好久不見》　愛奇兒執行長感動落淚

就是那一道光！被「LED車頭燈」狂照恐致盲　公總：擅自改裝罰9600元

東森前進台大校園徵才　幸福企業千名職缺等你來

帶法國老媽遊臺北～挑戰熱炒　吞皮蛋大讚狂點頭：超級好吃！

阿里山公路見超正姐姐烤大香腸　豐滿上圍呼之欲出！車友搶拍照

一晚賺6千！神手嬤7秒1隻去鱗　網喊療癒又好賺 同行：很辛苦

剛到宿舍媽傳「43秒虐心影片」 愛犬癡等身影讓她淚崩到失眠...

大S遭爆提離婚汪小菲！　 密友揭「8年婚姻危機」：他們吵不停

新北女進店秒蹲下！開始「放尿」　笑意止不住..滿地液體店家崩潰

台灣2阿嬤打破疊杯世界紀錄　92歲嬤杯面磨損遭判失格...

《炮仔聲》家雯救星出現！ 「特殊台語腔」一開口PTT秒塞爆

明星們4大尷尬場面曝光！　網友看不下去....快要窒息

窗簾忘了拉！丫頭裸體「對面大樓全看光」　 吳宗憲：隔壁房價暴漲

【廣編】LINE TV《EXO的爬梯子世界旅行第二季》700粉秒殺報名慶功

講不聽！我國籍旅客搭麗娜輪帶「福建肉燕」　驗出非洲豬瘟病毒

東南科大遭爆外籍生淪廉價勞工　教育部：若違法將嚴懲絕不寬貸

赴日搶攻黃金周觀光！「3國寶大師」出征前先合體　破天荒機捷快閃

開放台灣觀眾選結局！慕尼黑室內劇院《夜半鼓聲》海報暗示男男戀？

影／全球一度不到300隻！基因揭露黑面琵鷺減少2大主因

兵變咒纏繞！女咬牙「上班吃飯休息」自拍報備　男友1原因秒甩...她傻住了

韓國瑜意外現身《336天使好久不見》　愛奇兒執行長感動落淚

就是那一道光！被「LED車頭燈」狂照恐致盲　公總：擅自改裝罰9600元

東森前進台大校園徵才　幸福企業千名職缺等你來

菩薩清冷財神熱、九華山上市...政協委員籲整治「宗教商業化」

出版社贈書　書蟲蔡英文堅持付錢：這樣我才能帶回家

阿信「IG曖昧留言」太閃！　粉絲驚喜狂問…蔡依林回應了

少校驚傳家暴！輸錢就打人　女友PO「熊貓眼照」網喊快逃

中職／執教15年歷經波折　洪一中：曾因追求完美與球員衝突

防止黑幫糾眾滋事　北市警局通令查不法「4天逮706人」

【廣編】LINE TV《EXO的爬梯子世界旅行第二季》700粉秒殺報名慶功

建議「HPV疫苗要在醫院打」遭轟圖利　醫師公會喊冤！

甲山林進軍高雄　帝寶系列保證5%包租3年　

講不聽！我國籍旅客搭麗娜輪帶「福建肉燕」　驗出非洲豬瘟病毒

生活熱門新聞

包子店母下跪！韓總不吃了…兒崩..

沒懷孕遭婆婆羞辱！九天玄女託夢..

台南嬤遭孫女糟蹋！媳婦冷眼：只..

澎湖網美「綠色比基尼」　身分曝..

爸癌末病逝！請假遭老闆羞辱：去..

男客「無限暢飲」VIP席　他羨..

皺手洗車10hrs！70歲爸苦..

苦奔1個月買生日禮！回醫院閨蜜..

金牛男照三餐問候！雙子女「憋超..

寶島時代村確定復活　超過200..

他拿銅板買iPhone XR　..

快訊／台中南投大雨特報　今晚最..

約砲碰上黑人　台妹戰4次想死了

搬大體電梯突卡住　亡者夫說完話..

更多熱門

相關新聞

UBA／台師大龍頭姿態前進四強

台師大4日靠著陳又瑋的關鍵上籃83比81力退健行，以第一名姿態進軍小巨蛋四強賽。教練王志群表示，雖然以奪回10年前的冠軍為目標，但球員們還有課業要顧暫時沒有安排大規模集訓，將針對個人進行修正。

台師大劉惠茹32分　斬文化60連勝

學測放榜1星期...教長喊話學生、家長

UBA／黃建智渴望奪冠完成大滿貫

UBA／台師大31分差退國體晉四強

讀者迴響

發燒話題

王金平 錦戶亮 大S汪小菲 王令麟 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 綾瀨遙 高橋聖子 王令麟 勝利染毒 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 滾滾紅塵 王令麟 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 王令麟 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 高嘉瑜 王令麟 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

波音727住20年！森林驚見巨無霸豪宅

包子店母下跪！韓總不吃了…兒崩潰

沒懷孕遭婆婆羞辱！九天玄女託夢竟懷上

女友需求大每周榨乾　他遭蹂躪想分手

渾圓豐滿的女神牙醫！「撞臉張鈞甯」半球辣照曝光

賓士男酒駕載女友撞女　母心痛搥胸

最暖早餐店！老闆的願望逼哭網友

伴娘嫌禮服醜丟了！E奶人妻結完才知「超婊真相」

關狗籠太久四肢變形　14歲女童遭虐慘死

四大血型性格特徵大揭露

小鬼緊牽Debbie認了：有愛的感覺

「水加春藥」放冰箱！前妻一喝性情大變

台南嬤遭孫女糟蹋！媳婦冷眼：只是孩子

長腿妹摔倒斷腿骨痛炸　凶器竟是綠豆湯

孕妻慘遭凌辱！丈夫怒分屍性侵犯

更多

最夯影音

更多

帶法國老媽遊臺北～挑戰熱炒　吞皮蛋大讚狂點頭：超級好吃！

阿里山公路見超正姐姐烤大香腸　豐滿上圍呼之欲出！車友搶拍照

一晚賺6千！神手嬤7秒1隻去鱗　網喊療癒又好賺 同行：很辛苦

剛到宿舍媽傳「43秒虐心影片」 愛犬癡等身影讓她淚崩到失眠...

大S遭爆提離婚汪小菲！　 密友揭「8年婚姻危機」：他們吵不停

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面