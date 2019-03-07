全國最多！台師大供49公費生　一路念到碩士最高領64.4萬獎學金

▲台師大今年招收公費生49名為全國最多，畢業直接擔任教職。（圖／台師大提供）

記者崔至雲／台北報導

108學測成績2月25日已公布，大學個人申請及繁星推薦也從3月陸續開跑，為吸引成績優異學生，台灣師範大學提供多項措施，包括師資公費生名額；新生入學成績優異獎學金，從大學一路讀到碩士班，最多可領64萬4000元；另為加強扶助弱勢，擴大「晨光計畫」並提供54個名額，優先錄取經濟弱勢生或新移民子女。

台師大指出，108學年度教育部核定師資培育公費生名額，台師大指定培育公費生共49名，約佔全國中等學校公費缺額的5成，公費生名額中，甄選高中畢業生11名，包括經指考管道3名、原住民及離島保送甄試管道8名，另外甄選校內師資生38名，合計49名。

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▲吸引資優高中生，台師大祭最高額獎學金64.4萬元。（圖／台師大提供）

因應縣市師資培育需求，台師大進一步說明，公費生甄選名額相較去年大幅增加約31%，學生就讀台師大、確立從事教職志向後，將有更多機會透過校內甄選管道，進而爭取成為師資培育公費生、參與輔導培育，凡具有公費生資格，不但每學期補助學雜費、住宿費、書籍費與生活津貼等獎學金5萬元，更能在畢業後直接分發到各指定縣市擔任教職。

另外，針對弱勢學生，台師大實施「晨光計畫」，每系於個人申請入學管道皆提供1至2個經濟弱勢生優先錄取名額，共計42名，而今年又再加碼，提供12個扶弱名額，由光電工程學士學位學程、生命科學系、企業管理學系、學習科學學士學位學程、表演藝術學士學位學程共同成立「不分系招生（晨光組）」，優先錄取具潛能的經濟弱勢生（低收、中低收、特殊境遇家庭）或新移民子女。

▲台師大公費生畢業典禮。（圖／台師大提供）

台師大也表示，凡學測成績達74級分以上、獲得國際奧林匹亞競賽或其他相當國際科學競賽銅牌獎以上、獲得美國國際科技展覽四等獎以上，或參加音樂、美術、體育等國際競賽有傑出優異表現中一項，就有機會獲得高達50萬元高額獎學金；成績優異且直升碩士班，合計6年最高可獲得64萬4000元獎學金，希望吸引優秀學生入學。