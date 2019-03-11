提供帳戶供詐騙集團使用　沒分到贓款還惹官司

記者白珈陽／南投報導

南投縣張姓女子2年前提供存摺、提款卡、密碼給詐騙集團使用，詐團在網路刊登販賣演唱會門票，致3名女子信以為真，以為能夠買到低價的門票，匯款到張女的帳戶，3女共被詐款新台幣5萬2500元，經被害人報警查獲張女，由於張女犯後與被害人調解成立，法官依幫助詐欺罪將張女判刑3個月，緩刑2年。

▲民眾誤信網路不實廣告，遭詐騙集團詐取新台幣5萬2500元。（圖／南投司法大廈／記者白珈陽攝）

判決書指出張女於2017年8月初，將她所申設的中國信託商業銀行城中分行帳戶、存摺、提款卡密碼寄給詐騙集團成員。薛女、陳女、蘇女分別於同年8月13日接獲網路刊登不實演唱會門票販售的資訊，因價格比較便宜，三人將1萬5000元,2萬2500元及1萬5000元匯入張女的帳戶，由詐團成員將所騙款項提領一空。

法官審酌，張女將存摺等資料提供給詐騙集團，幫助犯罪集團，嚴重影響社會治安，使被害人薛女陳女蘇女的財產受損，並擾亂金融秩序及交易安全，使執法人員難以追查上手的身分。



但法官考量張女已與3名被害人成立調解，並已經依調解內容賠償部分損害，犯後有悔意，張女經過檢察官偵查，法官審理程序，當知所警惕不再犯，因此宣告緩刑2年，以啟自新。