娃娃機店夯！誆騙要開店　詐取整批「小海螺」判刑

▲夾娃娃機店近年相當熱門，卻也成了竊賊，甚至詐欺的目標。（圖／資料照／示意用，與本案無關）

記者楊佩琪／台北報導

夾娃娃機店近年大受歡迎，遭小偷行竊也時有所聞，現在卻出現誆開店騙取廠商貨品的案件。新北市一名白姓男子向孫姓商人，以夾娃娃機店要開幕為由，訂購價4萬多元，俗稱「小海螺」的藍芽耳機，但貨款遲遲不給交，孫男又發現，根本沒有夾娃娃機店，怒告詐欺。

2018年4月，白姓男子向孫姓商人宣稱，在新北市開了一家夾娃娃機店，即將開幕，需要時下流行，俗稱「小海螺」的藍芽耳機一批。孫男不疑有他，按約定，在台北市一便利超商，交付共3箱54枚的藍芽耳機，總價值4萬500多元。但貨交出去了，錢卻被以各種理由拖欠。

透過友人，孫姓商人輾轉得知，白姓男子根本沒有在新北市開夾娃娃機店，氣得提告。白姓男子坦承犯案，表示就是看上近年夾娃娃機熱潮，加上自己因有前科，在餐廳工作每個月收入僅有2萬多元，還要撫養父母親，才會把腦筋動到詐騙廠商身上，騙來的商品再找管道轉賣。

法官考量白男坦承犯行，並與孫姓商人達成和解，但有詐欺取財與妨害風化前科，才於2017年12月執行完畢，又再犯案即為累犯，判處拘役30日，得易科罰金。

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