　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

娃娃機店夯！誆騙要開店　詐取整批「小海螺」判刑

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲夾娃娃機店。（圖／記者陳韋帆攝）

▲夾娃娃機店近年相當熱門，卻也成了竊賊，甚至詐欺的目標。（圖／資料照／示意用，與本案無關）

記者楊佩琪／台北報導

夾娃娃機店近年大受歡迎，遭小偷行竊也時有所聞，現在卻出現誆開店騙取廠商貨品的案件。新北市一名白姓男子向孫姓商人，以夾娃娃機店要開幕為由，訂購價4萬多元，俗稱「小海螺」的藍芽耳機，但貨款遲遲不給交，孫男又發現，根本沒有夾娃娃機店，怒告詐欺。

2018年4月，白姓男子向孫姓商人宣稱，在新北市開了一家夾娃娃機店，即將開幕，需要時下流行，俗稱「小海螺」的藍芽耳機一批。孫男不疑有他，按約定，在台北市一便利超商，交付共3箱54枚的藍芽耳機，總價值4萬500多元。但貨交出去了，錢卻被以各種理由拖欠。

透過友人，孫姓商人輾轉得知，白姓男子根本沒有在新北市開夾娃娃機店，氣得提告。白姓男子坦承犯案，表示就是看上近年夾娃娃機熱潮，加上自己因有前科，在餐廳工作每個月收入僅有2萬多元，還要撫養父母親，才會把腦筋動到詐騙廠商身上，騙來的商品再找管道轉賣。

法官考量白男坦承犯行，並與孫姓商人達成和解，但有詐欺取財與妨害風化前科，才於2017年12月執行完畢，又再犯案即為累犯，判處拘役30日，得易科罰金。

【更多新聞】

有夠衰！「打架零容忍」全國總動員　警臨檢餐廳卻抓到3賭客

ET快訊
男友自豪：持久力第1名　曾智希「聳肩冷笑」回家GG了
快訊／勝利涉嫌性買賣立案！警：以嫌疑人身份接受調查
酒駕累犯靈堂講習破功！他3年2度酒駕　三重女過馬路遭撞死
軍人男友愛飆車！高雄妹撞飛毀容　遭拋棄淚崩：沒報警真傻

關鍵字：夾娃娃機,小海螺,藍芽耳機,開店,進貨,詐騙,詐欺

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

玩10分鐘領1000！女應徵測試手遊APP　手機慘遭鎖再被勒索1500　

暖飼主開電暖爐「怕毛小孩冷」反釀災　火勢竄出3愛犬燒死後陽台

煮泡麵竟奪3命！水沸溢出滅爐火又開燈　宜蘭氣爆慘劇關鍵曝光

男子回家5天死在房內地板上「嘴角可疑滲血」　檢追出凶手是友人

搭電扶梯沒握扶手　滾落骨折「身心受創」求償156萬

小三撇8年婚外情！人妻跳樓前逼老公輸誠　認：偷吃次數難以計算

白狼立院前抬棺違集遊法　嗆：要就直接移送「警列首謀照辦」

酒駕累犯靈堂講習破功！賣菜郎3年2犯　撞婦噴飛10公尺慘死

結婚5年「從娘家打到外面」　家暴夫失蹤3年妻苦等不回獲判離

小三不認帳！鹹濕錄音「抱你也射不出來」出賣她　要賠正宮300萬

結婚前夕目睹愛人癌逝病床　她冥婚後騎車自撞與丈夫暖遇

謝金燕逼問潘瑋柏：女友是空姐？　失控脫稿五月天.林俊傑.羅志祥全躺槍！

小S 阿雅20年姐妹情絕裂　大摔椅子....全場嚇傻

韓國瑜遲到40分鐘又致詞很久　婦嗆「看電影好嗎」尷尬說抱歉

嬰兒噎奶嘴唇發黑奔警局求助！ 警急送醫15分車程5分鐘到達

暖爸出差整個月留注音文紙條　「爸寶」兒子一看抱頭飆淚

暖陪愛紗回日本「看她開心就幸福」　粉絲一看噴淚...是懷秋！

獨家影片／江倩齡駕車撞樹爆頭慘死！　「最後在台身影曝光」惹淚崩

賈乃亮吐心聲：我不需要安慰　除了女兒「沒什麼好懷念」

她懷孕40週肚爆痛快生了　婆婆卻不准「時辰未到會剋夫」！

煮泡麵竟奪3命！水沸溢出滅爐火又開燈　宜蘭氣爆慘劇關鍵曝光

男子回家5天死在房內地板上「嘴角可疑滲血」　檢追出凶手是友人

搭電扶梯沒握扶手　滾落骨折「身心受創」求償156萬

小三撇8年婚外情！人妻跳樓前逼老公輸誠　認：偷吃次數難以計算

白狼立院前抬棺違集遊法　嗆：要就直接移送「警列首謀照辦」

酒駕累犯靈堂講習破功！賣菜郎3年2犯　撞婦噴飛10公尺慘死

結婚5年「從娘家打到外面」　家暴夫失蹤3年妻苦等不回獲判離

小三不認帳！鹹濕錄音「抱你也射不出來」出賣她　要賠正宮300萬

媳婦結婚5年沒生兒子！婆婆天天羞辱「拒認2歲孫女」慫恿他：去找小三

更新／石門舊十八王公廟土石大面積滑落　賣肉粽夫妻遭活埋險死

中職熱身賽／羅里奇前4局完全壓制中信　4局結束獅3：0象

咖啡控看過來！盤點全日本6間非去不可的星巴克概念店

等紅燈看到軟萌妹過馬路！　顏值爆表「激似辜莞允」…網狂歪盯側面：超偉大

煮泡麵竟奪3命！水沸溢出滅爐火又開燈　宜蘭氣爆慘劇關鍵曝光

中職／許峰賓回娘家　接下電視台客座球評

母24年前也死於山難！2男遇難被證實「長眠」喜馬拉雅殺人峰

雷霆3先發犯滿近10年僅三度　喬治怒批裁判罰2.5萬美元

蘋果供應商台廠4家進9家出　法人：僅維持產能基本盤

男子回家5天死在房內地板上「嘴角可疑滲血」　檢追出凶手是友人

韓國人口中「地獄朝鮮」踩著別人往上爬　拚死都要擠進大企業！

吃飯還要防守同伴突襲 網笑翻：從小就知道架拐子

社會熱門新聞

怎麼說走就走...女兒上吊死在..

慈濟醫學生列隊送別「大體老師」

遊覽車翻覆影片曝光　男童自行爬..

黑車突入撞2次　遊覽車翻覆33..

正妹控遭男撿屍　一夜激烈來4發

舊十八王公廟土石滑落　賣肉粽夫..

開電暖爐保釀災　燒死3隻愛犬

殯儀館講習破功！他3年2犯醉殺..

女大生獻初夜　老闆跳樓自殺

爸拗斷男嬰四肢　獄中悔悟遭判4..

聽到穿褲子聲　母帶兒女抓姦輸了

大賣場逃生梯輕生　女子送醫急救

母親在廚房煮著豐盛晚餐　獨子默..

更多熱門

相關新聞

女應徵測試手遊　慘遭鎖勒索1500

詐騙案件層出不窮！日前一名女網友在臉書上看到有人徵球「ios免費遊戲試玩人員」，工作內容只要登入對方給的Apple ID ，並開啟「尋找我的iPhone」功能後，下載遊戲試玩10分鐘後，給予5顆星好評，並截圖回傳，就可以領到1000元的報酬。不料，該名網友按照對方引導完成上述步驟後，手機卻遭鎖定，對方更開口向她索取1500元的解鎖費。

影／男宣拍「上班不要看」　騙店家做愛心

假失竊真詐保！惡男判1年半

嘉泉建設倒閉連三案　「信託」出包？

詐2.5億求交保顧病母　法官只准探監

讀者迴響

發燒話題

王金平 鄧紫棋 錦戶亮 大S汪小菲 王令麟 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 綾瀨遙 高橋聖子 王令麟 勝利染毒 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 滾滾紅塵 王令麟 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 王令麟 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 高嘉瑜 王令麟 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王令麟 邵庭 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

前女友「低胸長裙襬禮服」狂婊新娘！婆婆霸氣開戰

選手被淘汰怒了　蕭敬騰反問讓她沉默

空等2hrs觀眾喊退票！鄧紫棋揭延遲內幕

女醫師大玩2次太激烈！小鮮肉被榨乾崩潰

怎麼說走就走...女兒上吊死在浴室　老父破門抱屍哭斷腸

鄧紫棋代言高雄破局內幕

移工推爺爺散步…把他腳趾磨爛孫氣炸

女擠爆膿包痛炸！男友開「交疊大絕」

能駕馭「愛生氣女孩」星座男Top4！

找到黑色烏魚子　他順手丟媽氣炸

周杰倫曬「億級限量馬王超跑」！黑人一看車庫傻眼

女人才懂！月經沒來買魔法棒秒噴血

宋智孝剪成及肩激短髮！美出新高度

北北基12縣市大雨特報　冷氣團接力探13度

鄧紫棋90度鞠躬道歉！演唱會延遲2hrs

更多

最夯影音

更多

結婚前夕目睹愛人癌逝病床　她冥婚後騎車自撞與丈夫暖遇

謝金燕逼問潘瑋柏：女友是空姐？　失控脫稿五月天.林俊傑.羅志祥全躺槍！

小S 阿雅20年姐妹情絕裂　大摔椅子....全場嚇傻

韓國瑜遲到40分鐘又致詞很久　婦嗆「看電影好嗎」尷尬說抱歉

嬰兒噎奶嘴唇發黑奔警局求助！ 警急送醫15分車程5分鐘到達

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面