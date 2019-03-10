玩10分鐘領1000！女應徵測試手遊APP　手機慘遭鎖再被勒索1500　

▲手機詐騙再出新招！有網友看了臉書上徵求免費遊戲試玩人員的貼文後，按照對方指示手機卻遭鎖，還被要求支付1500元的贖金解鎖。（圖／記者周宸亘攝）

突發中心／綜合報導

詐騙案件層出不窮！日前一名女網友在臉書上看到有人徵球「ios免費遊戲試玩人員」，工作內容只要登入對方給的Apple ID ，並開啟「尋找我的iPhone」功能後，下載遊戲試玩10分鐘後，給予5顆星好評，並截圖回傳，就可以領到1000元的報酬。不料，該名網友按照對方引導完成上述步驟後，手機卻遭鎖定，對方更開口向她索取1500元的解鎖費。

該名女網友也坦言「應該說是我自己貪小便宜，但我真的很傻眼」，剛開始照著對方的指示，先是下載「歡樂球球」的遊戲APP，接著對方要求她以「公司」的Apple ID 登入後，進入iCloud開啟「尋找我的iPhone」，對方向她表示，再玩10分鐘遊戲，經公司審核後才會通知發薪水。

不料，此時女網友的手機畫面卻出現「Apple ID已鎖定」的警示訊息，她向對方求助，對方則要她重置手機， 照做之後，手機螢幕卻跳出「遺失iPhone 需要幫助加賴thxx43」的通知，女網友再加該line ID詢問後，對方向她索取1500元解鎖費，該名網友才發現遇到詐騙集團了，質問對方「所以你們就是這樣鎖住人家手機的？」，沒想到對方還大言不慚地回覆「對啊」。

▲該名網友按照對方指示後，手機遭鎖，無法使用。（組圖／翻攝自Facebook／盼萩）

花費近一個月的時間後，在蘋果客服人員的協助下，女網友的手機才修好。她在PO文中提到，碰上這樣的狀況，應攜帶購買證明及手機包裝盒前往蘋果門市或電信行陳述狀況。此外，在這之前不要點開任何人給的網址，也不要給詐騙集團錢，「給他錢他也不會幫你開，就算暫時幫你開，他的Apple ID也還在你的裝置，你也無法登出，他要鎖隨時可以再鎖」。

刑事局坦言，這是詐騙集團的新手法，雖然截至今年3月1日止，尚無受理民眾因測試遊戲而遭到詐騙的案件，但警方會主動展開調查。

刑事局更提醒民眾，由於iPhone有「尋找我的iPhone」功能，若是登入詐騙集團提供的帳號，對方惡意掛失的話，行動裝置將被鎖定，歹徒將進一步要求支付贖金後才解鎖，但就算民眾支付款項，對方也未必會解鎖，若碰上此類狀況，民眾應尋求電信公司或資安專家的協助。