氣質美少女在家練鋼琴　「叔叔」陪練竟伸狼爪性侵重判8年6月

▲美少女在家練琴，竟遭母親同居男友伸狼爪。（圖／翻攝pixabay）

記者李忠憲／台中報導

媽媽同居人竟是狼！喜愛彈鋼琴、吹長笛的小婷（化名）常在家練習，其母親同居男友阿傑（化名）竟利用陪她練習之際，多次猥褻得逞。甚至趁小婷在客廳沙發看書時，性侵得逞。阿傑在一審遭判8年6月，不服上訴，台中高分院認為他上訴無理由駁回，維持原判，全案仍可上訴。

判決書指出，男子阿傑與少女小婷母親交往，3人同住，2017年間，阿傑利用小婷在家裡練習彈鋼琴或吹長笛，假借陪伴，實則趁機摸她胸部、臀部、親吻或隔褲摸下體多次得逞。同年年底，小婷在客廳沙發上看書，阿傑趁著家裡沒有其他人，竟違反意願脫小婷褲子性侵得逞。

小婷向法官說，她每次都有喊不要，並扭動掙扎，對方有時會停止，有時會繼續；阿傑則坦認知道小婷年紀小，而被害人已表達反對，他卻仍猥褻及性侵。

二審法官認為，小婷遭性侵後，出現明顯的急性壓力症候群，包括無助、不知所措、不安、驚嚇等負向情緒反應，更出現瞬間創傷記憶重現狀況。阿傑是少女媽媽的同居男友，竟為逞一己性慾，無視被害人年幼，以及身體、心理、人格的正常發展，罔顧人倫，做出不該做的事，致被害少女罹患急性壓力症候群，嚴重戕害被害少女身心。

法官審酌，阿傑犯罪情節難認輕微，客觀上尚無從認定足以引起一般同情，無值得憫恕之處，無法給予減刑，一審判決他8年6月於法有據，維持原判並駁回他上訴。

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