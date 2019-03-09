自願役阿兵哥揪13歲少女「要不要都可以」後被告　一句話讓他獲輕判

▲少女在交友軟體上自稱有14歲。（圖／翻攝自pixabay）

社會中心／綜合報導

桃園市一名未滿14歲的少女經朋友介紹，認識在陸軍服役的18歲陳姓男子，邀對方到家裡玩並在房間裡發生性關係，但完事後家人突然回來，只好讓陳男躲到家人再次外出才離開。但最後少女父母還是發現提告，陳男在庭上宣稱，「看不出她有13歲」，因此少女年紀雖然是13年11個月，他仍被「輕判」6個月的有期徒刑。

陳男於2016年10月8日到少女家裡聊天，聊著聊著就問對方「要不要」，得到「都可以」的回答後，就開始親吻對方嘴巴、脫掉衣服，接著發生性行為。少女說，陳男「一直隔著衣服摸我胸部」，也是對方先提出要發生性行為，2人結束後在床上休息玩手機，但爸媽突然回來，只好要陳男先躲著，直到全家出去後再偷偷溜走。

▲陳男和少女「聊天聊到床上去」。（圖／翻攝自pixabay）

陳男供稱，當時並不知道少女未滿14歲，還說是對方主動拉他的手去摸胸部和下體，也不承認有發生性關係。由於少女未滿14歲，陳男被桃園地檢署以刑法對於未滿14歲之女子為性交罪起訴，卻被桃園地院以「陳男主觀上認知少女為14歲」為由，依對14歲以上未滿16歲之女子為性交罪判處6個月的有期徒刑。

檢方上訴指出，刑法第227條第1項之罪最低本刑為3年以上，但法院卻「輕判」6個月，罪刑不相當。高等法院認為，國中生年齡介於12歲至15歲之間，少女在交友軟體上的自稱有14歲，雖然當時的實際年齡為「13歲又11個月」，但一般人難以察覺，所以駁回檢方上訴。

由於陳男是自願役軍人，因被通緝而遭到停訓後，還被陸軍軍方以溢領薪餉提起行政訴訟。桃園地院判陳男要繳回7千多元薪餉和地域加給。