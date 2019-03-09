狼伯硬塞5歲稚女…「跟媽媽說會被罵」　7年後小紙條曝惡行

▲A女從5歲起就被伯父「伸狼爪」。（示意圖／CFP）

社會中心／綜合報導

新北市1名伯父性侵姪女長達7年，從姪女5歲開始就強迫口交，還用手及情趣用品侵入對方下體。姪女（以下稱A女）讀幼稚園前就有和媽媽反映，卻不被媽媽相信，直到12歲那年在紙條上寫下被伯父性侵的情況，夾在國中聯絡簿裡，整起事件才曝光。

高等法院判決書指出，現年16歲的A女從5歲開始就被伯父摸大腿、下體，10歲以後更被伯父多次以情趣用品塞入下體，甚至被強迫口交。A女表示，當時被伯父威脅「不可以和媽媽說，不然會被媽媽打」，而且不知道伯父的行為是不對的，直到國小4年級月經來之後，在老師「不能讓別人摸下體」的教導才知道，原來伯父的行為是不被允許的。

▲家人雖有及早反映的機會，卻因疏忽而錯過。（圖／CFP）

A女說，上幼稚園前就有和媽媽反映，但媽媽並不相信，還被要求不要亂講話；就讀國小5年級時，媽媽雖然對伯父起了疑心，有問過她有沒有被伯父怎麼樣，但她想起被威脅「不可以跟媽媽說」，於是回答「沒有」，事情便再次不了了之。

直到2017年，A女才在紙條上寫下被伯父性侵的種種，夾在國中聯絡簿裡交給老師，整起事件才被發現。A女媽媽接到學校請來的社工通知後才報警處理。

伯父辯稱，之所以會將情趣用品插入A女下體內，是因為對方要他買來用的，但這個說法馬上就被打臉。A女說，自己並沒有要伯父帶情趣用品，而且被插入的感覺不舒服、很痛。

法院認為，既然A女被情趣用品塞入下體會感到疼痛，就不會主動要求伯父帶來使用，伯父的說法明顯與常情不符，是卸責之詞所以不採信。高等法院認為，伯父對未滿十四歲女子犯強制猥褻罪，共3罪；又對未滿十四歲女子犯強制性交罪，共4罪，判決有期徒刑8年。