▲ 女乘客路旁尿尿…他就硬了「來一發」挨告，小黃運將：性交易。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者郭世賢／新北報導

基隆市一名女子酒後搭計程車，一時尿急想上廁所，司機將她載到某工地，讓她就地解決；未料，司機見女子蹲在路旁尿尿，竟等女子上車後就霸王硬上弓，強行性侵女子得逞。檢警偵辦調查時，林男辯稱，價格談不攏，自行打手槍解決；但女子到醫院檢查，體內採到林男精液，罪證確鑿，依強制性交罪嫌起訴。

檢警調查，林姓計程車運將（55歲）2018年8月13日凌晨1時許，搭載一名從卡拉OK下班女子，前往友人所開的養生館休息，沒想到，途中女子想上廁所尿急，林男便將她載到某工地如廁。

林男看到女子蹲在路旁尿尿，一時色心大發，待女子進到車內時，「凍袜條」霸王硬上弓性侵得逞，事後林男送女子到她友人所開設的養生館休息，友人見女子衣物凌亂，連內衣排扣都沒扣好，立即報警處理。

林男到案向警方表示，兩人協議要進行性交易，當時在車上協議後，才將車開進隱密的工地辦事，因女子堅持一口開出2000元價碼太高，而他身上只有500元，討價還價後，她不願意接受，自己慾火難耐下，才會對她襲胸、舔下體，最後自己打手槍解決，最後也將女子送到她要求的目的地，未跟她收取費用。

林男辯稱只對女子猥褻，但女子到醫院採證時，卻在她的體內採到林男的精液。基隆地檢署近日偵結，將林男依涉犯依強制性交罪起訴。