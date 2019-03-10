老媽帶兒女組隊抓姦「聽到老公穿褲子聲」　少錄一個畫面輸了

記者黃翊婷／台北報導

新竹市紀姓男子與陳姓女子來往親密，妻子懷疑丈夫外遇，2016年2月乾脆和兒子、女兒組隊去抓姦，並取得留有精液與兩人DNA的衛生紙團，沒想到一審被判敗訴，她不服自己明明有聽到穿褲子的聲音，顯然屋內兩人就是在偷情，氣得上訴至高等法院，但最後還是被判敗訴，陳女無罪確定。

▲紀妻質疑丈夫和陳女發生過性關係。（示意圖／取自免費圖庫PEXELS，與本文當事人無關）

紀妻提到，抓姦當天帶著一對兒女跑到陳女的租屋處，抵達2樓門口就看到外面那道大門是打開的，裡面那道門則還插著鑰匙，他們還先按了電鈴，結果就聽到有人在穿褲子的聲音，「他的鑰匙繫在腰間，所以他穿褲子會有聲音，那個聲音是我每天都會聽到的，所以我一聽就知道是他。」在門外等了大約10分鐘丈夫才來應門，但並沒有開門。

「現場影片和幫我們開門的都是另一個住戶。」紀妻表示，她指示兒子要把垃圾桶裡的東西收起來，後來直到警方到場，垃圾袋都在兒子手上，本來要交給前來現場處理的警員，但對方要他們自己拿到警局。而兩人的兒子證稱，自己一路跟蹤爸爸的車，抵達陳女住處後因為沒有鑰匙，於是跟著其中一名住戶進去，垃圾袋裡都是衛生紙，「我們在門外確認過門牌號碼，確定是2樓哪一戶之後很快就進到屋內，中間沒有經過太長的時間。」

▲紀妻與兒女找到的衛生紙團無法成為丈夫外遇的證據。（示意圖／記者陳俊宏攝）

不過，被指控為小三的陳姓女子坦言，確實知道紀男是有婦之夫，紀妻來抓姦那天兩人剛好共處一室，「但我們只是朋友，他是來到住處和我談天，沒有發生性行為。」然而，紀妻大動作抓姦卻沒有拍到正在進行性行為的畫面，高等法院法官認為，兩名當事人都穿著長袖上衣和長褲，影片中看起來也沒有凌亂的模樣，如果真的有發生什麼事，短短10分鐘不可能穿得這麼整齊。

法官也指出，雖然從垃圾桶中找到的衛生紙團驗出紀男的精液，以及兩人的DNA，但因為紀妻等人違法闖入他人住處，這樣的行為有時反而還會觸犯妨害秘密、妨害自由等罪，因此不能將這個紙團當作證據；加上除了體液之外，皮屑、口腔黏膜也有可能驗出DNA，或許是兩人剛好前後使用到同一張衛生紙，最後因為沒有其他積極的證據顯示兩人有相姦的行為，最後裁定陳女無罪確定。