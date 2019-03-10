「爸，對不起」離家女觀落陰哭癱　父微笑揮手：妳永遠是我的寶貝

▲女子對父親的離世相當遺憾，於是決定參加觀落陰再見親人一面。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關，下同）

網搜小組／綜合報導

「昏暗的空間裡，只剩供桌上微弱的光線。」南投一名網友8日在臉書「靈異公社」PO文分享自己看別人觀落陰的經驗，一名年約30歲的女子在儀式中看到過世的父親，站起來在原地踏了幾步，接著突然大哭起來直說，「爸，對不起！爸，別走！別走啊！」原來她過去沒能見到父親最後一面，這些年來一直以對方的名義做善事，沒想到再次見面父女倆卻已經隔著陰陽兩界。

原PO提到，當天參與觀三姑儀式的人都赤腳坐在椅子上，眼睛榜上一條黑布，就在施法者唸完「急急行，急急走，前人叫汝無應，後人叫汝亦無聽」之後，一名年約30歲的女子突然開口說，「我看到一個光點」，接著她順應施法者的建議追上光點，但在旁人看來只不過是在原地踏步。

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▲女子追著光點走過一條泥土路，就看到父親的身影。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

「我穿越光點看到一條泥土路！」女子話才剛說完卻突然開始大哭，「我看見我爸了！我可以跟祂說話嗎？」獲得同意後立即哽咽起來，「爸，對不起！我那時離家是為了讓哥哥能夠獨當一面，背負起家裡的責任，才外出工作，沒想到你走得那麼意外，我連最後一面也沒見上！爸，真的對不起，我不是故意氣你才離開的。」

但女子的父親在另一個世界裡只是微笑揮揮手，手中拿著一個長長的紙夾，不論女兒如何哭喊「別走」，最終還是消失無蹤。「我爸不見了！」女子哭到全身癱軟差點從椅子上滑下來，等到情緒平復之後才繼續說，「我爸離開後，我一直用祂的名義做善事，還辦了超渡法會，祂手裡拿的紙夾好像就是法會時燒的文憑。」

▲女子哭著訴說自己並非故意要丟下父親離家，也很遺憾沒有見到最後一面。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

這時負責儀式的人解釋，女子父親笑著揮手，就是不希望女兒還繼續活在遺憾中，「祂不曾介意，因為妳永遠都是祂的心肝寶貝。」女子一聽忍不住再次落下淚水，邊哭邊說，「爸爸，對不起！我不該讓你在另一個世界還擔心我，我會自己過得更好的，還會幫助更多需要幫助的人。」

原PO提到，看到女子的遭遇他真心覺得這世界最不能等的兩件事情，就是孝順和行善，「應該把握當下、珍惜現在，別讓遺憾伴隨自己一生啊！」不論這個故事究竟是真是假，其他網友們看完也覺得很有感觸，紛紛留言說，「好棒的故事」、「好大一顆洋蔥」、「這兩件事真的不能等啊」。

▼原PO看到女子的遭遇，忍不住感嘆起孝順和行善是世界上最不能等待的兩件事。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）