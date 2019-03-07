前妻改嫁4個月遭家暴想復合　單親爸：5年了，我早忘記有這個老婆

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一名單親的張姓爸爸6日在臉書「戀愛公社」分享自己的經歷，他提到，婚後自己盡力滿足妻子小美（化名）的各種需求，沒想到對方竟然外遇同事，丟下生病的孩子不管，穿著熱褲和背心出去玩樂，好不容易下定決心離婚，各自展開新的生活，「她卻透過我媽想聯絡我們父女倆，只因為新婚4個月就被第二任丈夫打了。5年了，我早已忘記自己曾經有這麼一個老婆。」

▲原PO離婚後帶著年幼的女兒一起生活。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap，與本文當事人無關，下同）

張姓爸爸文章一開頭就先勸世，「別等到被新歡家暴了，才記得原來這個家對妳有多好」，原來，他10年前與小美結婚，對方說家裡有困難，二話不說馬上把婚禮剩下的30萬元拿出來救急，後續又幫忙出錢讓岳母動手術，但平靜的生活過了2年慢慢出現變化，「到後來她貪心了，弟弟開店、哥哥結婚都想找我要錢，我當然不可能那麼慷慨，於是提出讓她去工作的要求，這卻是我這輩子做過最錯誤的決定。」

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小美外出工作後，可以為了跟同事喝酒拋下生病的女兒不管，張姓爸爸感嘆，騙說要加班其實那天根本不用上班，「還是朋友告訴我才知道，衝到公司去看，她穿著平常在家不會穿的熱褲、背心，正跟同事有說有笑。那一刻我清醒了，一個不會照顧孩子的母親，是不可能給孩子美好的未來，於是我們簽字各過各的生活，孩子當然跟著我，而我從未要求任何一毛贍養費。」

▲原PO的前妻新婚4個月就遭家暴。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

「過了2年，知道她跟公司同事結婚了，但我沒感覺。」張姓爸爸說，離婚之後他一個人辛苦扶養當年才2歲的女兒，忙到根本沒心思想別的，只是沒想到再經過4個月會接到警方的電話，「她說被家暴，警察原本以為是我這個前夫去鬧，後來調查發現是她的第二任丈夫打的。從結婚到離婚的5年內我沒動過手，結果她新婚4個月就破局，後來又透過我媽想聯絡我們父女倆，我只淡淡回了一句，『5年了，我早已忘記自己曾經有這麼一個老婆』。千萬別等後悔了才想起最初的美好。」

其他網友看完這段坎坷的情路都紛紛留言鼓勵，張姓爸爸也在文末新增兩段話回應，「大家的加油我都收到了，現在早已放下當時的那段傷痛，我會繼續努力當個好爸爸，如今只希望自己能夠活到幫女兒披上婚紗的那一天。」

▼原PO放下傷痛，現在最大的願望是想親手替女兒披上婚紗。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）