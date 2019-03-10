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快訊／內湖巷弄民宅火災　男屋主睡夢中遭火吻亡

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▲▼內湖民宅火警，警消從屋內救出王姓屋主及太太，並將他們送往內湖三總急救。（圖／記者趙永博攝）

▲內湖民宅火警，警消從屋內救出王姓屋主及太太，並將他們送往內湖三總急救。（圖／記者趙永博攝）

記者趙永博／台北報導

台北市內湖區民權東路6段280巷69弄內一處4層樓民宅內，10日凌晨0時許發生火警，當時是隔壁鄰居發現住宅有怪聲，出門查看就看到火舌從隔壁棟1樓竄出，嚇得趕緊報警。警消到場後，連忙拉水線滅火，並衝進火場救人，在屋內找到2名住戶，其中一人已經失去生命跡象，被送往內湖三總急救，但最後仍宣告不治。

據了解，發生火災的建築平時居住兩位老人家，及他們的1位女兒，火警發生當時，女兒並不在家，警方也已經連絡屋主女兒回家協助處理後續事宜。鄰居表示，當時在屋後洗碗，聽到隔壁劈哩叭啦的聲音，懷疑是電線走火，走出門查看，發現隔壁住宅的一樓門口已經竄出火煙，立即協助報警。

台北市消防局第三大隊副大隊長曾東和指出，火警發生在4層樓住宅內，當中1樓及2樓有室內梯相連通，中間有ㄧ個夾層，消防隊接獲報案後，出動各式車輛16車，警義消46人，到達現場後迅速部屬水線搶救。

據了解，警消到達現場時，1樓就有火舌冒出，消防人員立即部屬3線水線馬上搶救，在2樓房間床上，救出已經無生命跡象的73歲的王姓男姓屋主，救護人員將他送往內湖三總急救，最後仍因傷重宣告不治。由於屋內有室內梯，內部夾層有燃燒跡象，但2樓男屋主當時在房間內熟睡，才沒有發現火警，經由消防人員破門，最後才將他救出。

警消表示，另外一名71歲的賴姓女屋主火警發生當下，就自行避難到1樓來，警消經由賴姓女屋主口述，才得以快速將王男救出。賴女因身體不適，最後還是被預防性送往內湖三總救治，目前生命跡象正常，救護人員也給予供氧治療。

這場火警總共疏散10人，救出6人，燃燒面積約30平方公尺，財損約10萬元，而起火原因仍有待火調人員調查後才能釐清。

▲▼內湖民宅火警，警消從屋內救出王姓屋主及太太，並將他們送往內湖三總急救。（圖／記者趙永博攝）

▲▼起火民宅外牆被燻黑，掛在鐵欄杆上的雨傘也被燒到剩骨架。（圖／記者趙永博攝）

▲▼內湖民宅火警，警消從屋內救出王姓屋主及太太，並將他們送往內湖三總急救。（圖／記者趙永博攝）

▲▼內湖民宅火警，警消從屋內救出王姓屋主及太太，並將他們送往內湖三總急救。（圖／記者趙永博攝）

▲▼警消在周圍拉起封鎖線，附近居民聽到消防車聲響通通出來圍觀。（圖／記者趙永博攝）

▲▼內湖民宅火警，警消從屋內救出王姓屋主及太太，並將他們送往內湖三總急救。（圖／記者趙永博攝）

▲▼內湖民宅火警，警消從屋內救出王姓屋主及太太，並將他們送往內湖三總急救。（圖／記者趙永博攝）

▲▼內湖民宅火警，警消從屋內救出王姓屋主及太太，並將他們送往內湖三總急救。（圖／記者趙永博攝）

▲台北市消防局第三大隊副大隊長曾東和出面受訪。（圖／記者趙永博攝）

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