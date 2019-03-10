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槍手步槍掃射墨西哥夜店釀15死、4傷　檢方：與燃料竊盜集團有關

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墨西哥夜店槍擊案，至少15死4傷。（圖／路透）

▲槍手掃射夜店一共造成15死、4傷。（圖／路透，下同）

國際中心／綜合報導

墨西哥中部瓜納華托州（Guanajuato）夜店「La Playa」，在當地時間9日凌晨發生槍擊案，數名槍手帶著步槍朝店內掃射，目前已知一共造成15人死亡、4人受傷。檢方發言人馬丁內斯（Juan Jose Martinez）表示，初步研判可能與先前偷竊燃料的犯罪集團有關，當局已對此展開調查。

綜合外媒報導，夜店「La Playa」位於瓜納華托州的城市薩拉曼卡（Salamanca），馬丁內斯提到，事發當下有好幾名重武裝男子闖入，並以步槍朝店內人群掃射，犯案後立即跳上一輛貨車離開，行動相當迅速。

墨西哥夜店槍擊案，至少15死4傷。（圖／路透）

▲當局懷疑這次的夜店槍擊案可能與偷竊燃料的犯罪集團有關。

這起槍擊案一共造成15人死亡、3男1女受傷，傷者目前已被送往鄰近的醫院接受治療，不過，當局至今仍尚未公布死者及傷者的身分名單。

據了解，薩拉曼卡這座城市主要的經濟活動是石油化工業，加上還是國營墨西哥石油公司（Petroleos Mexicanos，PEMEX）的管線所在地，近幾年屢屢傳出偷竊燃料事件，今年1月墨西哥總統羅培茲（Andres Manuel Lopez Obrador）還下令打擊相關犯罪集團的首腦耶佩茲（Juan Antonio Yepez）。馬丁內斯表示，這次的夜店槍擊案不排除與竊盜集團有關，目前已對此展開調查。

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