和北捷五線當臉書好友！　網友被嗆爆笑翻：中和新蘆線很8＋9

網搜小組／綜合報導

有網友發現台北捷運五大線近日相繼擬人化，還在臉書建立虛擬帳號和大家互加好友，而且個性都不一樣。其中中和新蘆線不僅自我介紹欄寫得很嗆，包含「那些不長眼搭錯線的人我也是笑笑」、「真正挺我的人一輩子都不會忘，懂」，就連回覆網友留言也很犀利，一度被封為是走「8+9義氣」路線。

▲中和新蘆線、淡水信義線和文湖線可以加好友。（圖／翻攝自五大路線的Facebook，下同）

許多網友近日紛紛在臉書曬出與北捷五大線成為好友的貼文，包含中和新蘆線、淡水信義線以及文湖線，而板南線及松山信義線（唯一使用英文名）則是用臉書粉絲專頁的方式呈現。但不論是哪一條線，擬人化之後都有不同的個性，例如文湖線幽默主打自己是「北捷唯一VIP尊榮包廂」；淡水信義線則強調自己是經過台北市政府認證的紅線，沿途停靠各個戀愛能量景點，還能為乘客帶來幸運。

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不過，最受歡迎的還是走嗆辣風格的中和新蘆線，光是自我介紹欄的內容就很犀利，例如「那些自己不長眼搭錯線的人，我也是笑笑的啦」、「真正挺我的人、陪我的人，我一輩子不會忘，懂」，甚至連網友PO文炫耀自己和捷運路線成為臉書好友，也不忘回嗆「你朋友很少？」、「大聲屁？我跟你很熟？」、「三小，我最討厭別人跟我套關係」，一度被封為是「8+9義氣路線」。

▲板南線和松山信義線受到臉書機制影響，改用粉絲專頁的模式經營。

至於北捷路線擬人化的點子究竟是從哪裡來的，其實這場「捷運之亂」是由「簡訊設計」資訊公司一手操辦，主要希望增加民眾情感上的連結，讓捷運不僅僅只有乘坐的功能性，還要扣合大家的共同記憶，一同喚起過去分別乘坐過哪些路線的時光。

只是這樣的宣傳方式也並非完全順利，簡訊設計資訊公司人員提到，虛擬帳號很快就會被臉書盯上並刪除，例如板南線就是很快被刪除，才會改以粉絲專頁的方式呈現，而且每一個帳號都是由小編真人管理，難度和成本都是考量之一，未來會視話題的發酵程度來調整經營方式，之後也會讓五大線在捷運站內以燈箱的方式拉票，希望能以可愛的衝突美感帶給民眾歡樂。

▼中和新蘆線回覆留言都很嗆。

五大路線臉書連結如下：

淡水信義線（Tamsuixinyi Line）

松山新店線（Songshanxindian Line）

文湖線（Wenhu Line）

中和新蘆線（Zhonghexinlu Line）

板南線（Blue Line）